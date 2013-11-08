УДАР объявил Раде бойкот
Народный депутат от «УДАРа» Ирина Геращенко подчеркивает, что ее фракция не будет участвовать в голосованиях, пока в повестке дня пленарных заседаний Верховной Рады не появятся евроинтеграционные законопроекты.
Как передает корреспондент УНИАН, она назвала недопустимым то, что члены Кабмина не пришли в ВР на Час вопросов к правительству.
Геращенко подчеркнула, что «УДАР» выступает против избирательности назначения выборов, и напомнила о ряде населенных пунктов, где нет мэров и где нужно было бы назначить выборы.
Народные депутаты от “Батькивщины” заявили, что сегодня не будут поддерживать голосование о назначении внеочередных местных выборов.
Позицию относительно неголосования также выразили представители КПУ.
Таким образом, депутаты не смогли проголосовать за одно из постановлений о назначении местных выборов.
На это первый заместитель председателя ВР Игорь Калетник заявил, что в таком случае не видит смысла ставить соответствующие проекты постановлений на голосование.