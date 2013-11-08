УДАР объявил Раде бойкот

10:51, 08 ноября 2013
Политика
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Народный депутат от «УДАРа» Ирина Геращенко подчеркивает, что ее фракция не будет участвовать в голосованиях, пока в повестке дня пленарных заседаний Верховной Рады не появятся евроинтеграционные законопроекты.

Ирина Геращенко

Как передает корреспондент УНИАН, она назвала недопустимым то, что члены Кабмина не пришли в ВР на Час вопросов к правительству.

Геращенко подчеркнула, что «УДАР» выступает против избирательности назначения выборов, и напомнила о ряде населенных пунктов, где нет мэров и где нужно было бы назначить выборы.

Народные депутаты от “Батькивщины” заявили, что сегодня не будут поддерживать голосование о назначении внеочередных местных выборов.

Позицию относительно неголосования также выразили представители КПУ.

Таким образом, депутаты не смогли проголосовать за одно из постановлений о назначении местных выборов.

На это первый заместитель председателя ВР Игорь Калетник заявил, что в таком случае не видит смысла ставить соответствующие проекты постановлений на голосование.

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