УДАР объявил Раде бойкот

Как передает корреспондент УНИАН, она назвала недопустимым то, что члены Кабмина не пришли в ВР на Час вопросов к правительству.

Геращенко подчеркнула, что «УДАР» выступает против избирательности назначения выборов, и напомнила о ряде населенных пунктов, где нет мэров и где нужно было бы назначить выборы.

Народные депутаты от “Батькивщины” заявили, что сегодня не будут поддерживать голосование о назначении внеочередных местных выборов.

Позицию относительно неголосования также выразили представители КПУ.

Таким образом, депутаты не смогли проголосовать за одно из постановлений о назначении местных выборов.

На это первый заместитель председателя ВР Игорь Калетник заявил, что в таком случае не видит смысла ставить соответствующие проекты постановлений на голосование.