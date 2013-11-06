РФ готова рассмотреть предложения Украины о частичном присоединении - Суслов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в кулуарах Международного экономического форума в Киеве заявил представитель Украины в Евразийской экономической комиссии Виктор Суслов.

«Советник Президента РФ господин Глазьев (Сергей Глазьев - УНИАН) заявил о том, то Россия готова рассматривать предложение Украины о присоединении к отдельным соглашениям Таможенного союза», - сказал Суслов. «Это новое слово, до сих пор на самом высоком уровне и на всех переговорах, которые были между премьерами и президентами Украины и России, эта возможность отрицалась».

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По словам Суслова, тут можно поздравить премьер-министра Украины Николай Азарова, который эту идею давно и последовательно отстаивал. «Здесь есть определенный шанс для улучшения отношений между Россией и Украиной», - сказал Суслов.

Он отметил, что одним из первых таких соглашений может стать Соглашение между станами-членами Таможенного союза о преодолении технических барьеров со странами членами СНГ, которые не являются членами ТС. «Такое соглашение было принято в декабре 2012 года, и оно предусматривает процедуру присоединения к отдельным техническим регламентам Таможенного союза. «Если мы двинемся в этом направлении, то поставки по производственной кооперации и рынки для машиностроения и многие другие рынки удастся сохранить», - подчеркнул Суслов.

При этом он не сказал, как скоро возможно присоединение Украины к указанному соглашению. «Сейчас речь идет о выполнении необходимых процедур для этого. Как скоро? Ну, зависит же не только от Украины. Хотя почти на каждом заседании Кабмина рассматриваются отдельные соглашения ТС», - сказал представитель Украины в ЕЭК.

Вместе с тем, отвечая на вопрос УНИАН о том, возможно ли применение торговых санкций в отношении Украины со стороны России в период подготовки к присоединению к документам ТС, Суслов отметил: «Очевидно, что ограничения в торговых отношениях невыгодны и самой России. В торговле не бывает благотворительности. Потери России в случае ограничения торговли с Украиной тоже могут быть значительными, а во многих отраслях и более значительными, чем даже для Украины».

Суслов напомнил пример, когда российская таможня остановила импорт продукции Луцкого подшипникового завода для российского завода «КамАЗ» и, таким образом, остановила главный конвейер «КамАЗа». «И «КамАЗ» понес больший ущерб, чем Луцкий завод. Торговые войны недопустимы. И Украина не рассматривает возможность ответных мер. Никто не готовит, и с украинской стороны, я убежден, не будет ограничений импорта российской продукции. Украина будет выполнять в полном объеме Соглашение о Зоне свободной торговли СНГ», - подчеркнул Суслов.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября премьер-министр Украины Николай Азаров поручил в скорейшем времени проработать вопрос присоединения Украины к Договору об устранении технических барьеров во взаимной торговле между странами Таможенного союза (ТС) и государствами-участниками СНГ, которые не являются членами ТС. При этом Азаров заявлял, что ничто не мешает Украине сотрудничать и с ЕС, и с Таможенным союзом. Азаров заверил, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и договора о Зоне свободной торговли, ”не представляет никаких рисков для стран ТС”.