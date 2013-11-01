Брат арестованного экс-нардепа Маркова покинул Партию регионов - СМИ

Депутат Одесского городского совета Олег Марков, родной брат арестованного экс-нардепа Игоря Маркова, покинул ряды Партии регионов. Об этом пишет "Сегодня". По его словам, все документы уже поданы, осталось уладить лишь некоторые формальности.

Как стало известно из источника, близкого к политику, депутат вышел из правящей партии, чтобы занять место в партии "Родина", лидером которой был его арестованный брат.

Напомним, после арест Маркова, "Родина" выбрала себе нового временного руководителя. Члены партии в результате открытого голосования избрали лидером депутата Одесского областного совета Вадима Савенко. В политсиле считают, что новый руководитель сейчас тоже под угрозой ареста, а "Родину" - хотят ликвидировать, лишив руководства.