Политологи раскритиковали проект закона о лечении осужденных за границей

Такое мнение высказал политолог, глава правления Института украинской политики Кость Бондаренко.

«Законопроект имеет очевидные недостатки, например, в нем отсутствует разграничение по видам преступления осужденных, которые могут быть отправлены на лечение за границу. Надеюсь, что эти недоработки будут исправлены уже на уровне комитета. Хотя не уверен, что этот проект закона будет поддержан парламентом», - считает эксперт.

Политолог уточняет, что на сегодняшний день в Европе существует подобная практика, когда осужденные могут лечиться за границей.

Однако в таких странах, по его словам, идет речь о прерывании отбывания наказания на время лечения, а не освобождении от наказания по причине болезни осужденного.

Напомним, что именно об этом идет речь в законопроекте Анжелики Лабунской.

«Скажем, законодательство Дании, Эстонии, Норвегии, Болгарии предусматривает возможность прерваться на лечение. Там не сказано, что лечение должно проводиться именно в их стране. Но поскольку речь идет о странах ЕС или странах с открытыми границами с Евросоюзом, то такой переезд довольно условный», - добавил он.

Бондаренко констатирует, что со всех находящихся на рассмотрении парламента законопроектов по этому вопросу, наиболее реалистичным является законопроект нефракционного депутата Сергея Мищенко.

«Мне больше всего нравится законопроект Мищенко. Он наиболее реалистичный», - подытожил эксперт.

Напомним, что законопроект, внесенный внефракционным депутатом Анжеликой Лабунской (рег No. 3461), предполагает, что если в течение 365 дней лечение заключенного не дало результата, по решению судьи такое лицо может быть направлено на лечение за рубеж.

Также данный законопроект предполагает, что в случае принятия судом позитивного решения о направлении заключенного на лечение за рубеж, суд обязан принять решение об освобождении такого заключенного от отбытия наказания в связи с болезнью.