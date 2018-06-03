Новая Грузия: курс на Москву не очевиден

Формально, российско-грузинские отношения стали улучшаться еще с прошлого года, после парламентских выборов в Грузии, победу на которых одержала коалиция «Грузинская мечта», возглавляемая нынешним главой правительства, пророссийским политиком и миллиардером Бидзиной Иванишвили. Во всяком случае, антироссийская риторика эпохи Саакашвили постепенно сошла на нет. «Нормализация российско-грузинских отношений – не есть потепление. Теплыми или союзными они в ближайшее время не станут. Не берусь сказать, что будет лет через пять-десять, но в ближайшее время достаточно уже того, что Грузия прекратит проводить неприкрыто враждебную политику в отношении России», - рассказал УНИАН президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко.

В будущем же, по его словам, дальнейшее сближение Москвы и Тбилиси возможно и даже неизбежно. «Поскольку Россия никуда не пропадет с грузинской границы, отношения необходимо каким-то образом нормализовывать. Это в интересах Грузии. Для сравнения, США могут себе позволить игнорировать существование Кубы, но сама Куба, несмотря на десятки покушений на своего лидера, на попытку вооруженной агрессии со стороны США в заливе Кочинос и на десятилетия экономической блокады, стремится к нормализации отношений. Маленьким странам жизненно необходимы нормальные отношения с большими соседями. Ну, а вес Грузии в сравнении с Россией – куда меньше веса Кубы в сравнении с США», - отметил политолог.

Сильная вертикаль власти в Грузии не улучшит отношений с Россией

Собственно, весь последний год Тбилиси демонстрировал Москве, что Грузия готова искать компромиссы. Так, в результате межправительственных российско-грузинских переговоров, российский рынок снова был открыт для грузинских вин, минеральных вод и сельскохозяйственной продукции.

Однако, по мнению российских политологов, новый грузинский парламент и правительство не стремились закрепить эти успехи. «К сожалению никаких существенных изменений в политике Грузии по отношению к России за последний год с момента парламентских выборов в Грузии, так и не случилось. Большинство власти и так принадлежит парламенту и правительству. И они, в качестве аванса получив доступ на российский рынок для «Боржоми» и грузинского вина, так ничего и не смогли (или не захотели) сделать для реальных изменений в лучшую сторону отношений с Россией», - рассказал УНИАН директор Международного института новейших государств, российский политолог Алексей Мартынов.

По его мнению, критично ничего не изменится и с приходом нового президента. Учитывая, что Михаил Саакашвили, с которым у российской власти диалог, мягко говоря, не заладился, не мог участвовать в избирательной гонке, Москву, в принципе, устраивал любой победитель.

«Одним из важных и стержневых предвыборных тезисов первых трех кандидатов, собравших, в совокупности, 98% голосов избирателей, был тезис о восстановлении отношений с Россией. Однако, на мой взгляд, это так и останется предвыборной риторикой и технологией привлечения избирателей на участки», - считает политолог.

Политический кризис и торговые войны с РФ

Такой скепсис с российской стороны не лишен оснований по ряду причин. Во-первых, согласно новой грузинской Конституции, которая начнет действовать с момента инаугурации новоизбранного президента, после 17 ноября, Грузия становится парламентско-президентской республикой. То есть, несмотря на то, что Георгий Маргвелашвили — президент, получивший вотум доверия большинства грузин, вроде бы, не раздражает ни русских, ни абхазов, ни осетин, гораздо более важным является вопрос, кто займет пост премьер-министра и станет главной политической фигурой в стране. Ведь действующий глава правительства Бидзина Иванишвили уже заявил о своем уходе с должности.

Во-вторых, политологи считают, что отставка Иванишвили может спровоцировать в Грузии парламентский кризис. И тогда новому президенту и новому премьеру будет вовсе не до сближения с Россией — возникнет необходимость решать внутренние проблемы.

«Поэтому сегодня стоит говорить не о глобальном сближении Москвы и Тбилиси, а о корректировке позиций. Быстрой перезагрузки отношений ожидать не стоит. Думаю, что пока все будет замыкаться на экономике, гуманитарной сфере и туризме», - рассказал УНИАН генеральный директор российского политологического центра «Север — Юг» Алексей Власов.

В частности, речь идет о дальнейшем открытии российского рынка для грузинских сельхозпроизводителей, привлечении российских инвестиций в грузинские проекты, таких как развитие гидроэнергетики, а также более либеральном режиме для российских туристов.

Впрочем, учитывая, что накануне президентских выборов в Грузии, Брюссель подтвердил готовность подписать с Тбилиси Соглашение об ассоциации и Зоне свободной торговли в 2014 году, даже корректировка и временное потепление отношений с Россией в ближайшее время могут сойти на нет. В этом контексте символичным выглядит недавний очередной отказ Тбилиси повторно войти в состав СНГ. А если у Грузии будет зона свободной торговли с Евросоюзом, не исключено, что Россия примется защищать свой рынок теми же методами, что и с Украиной сегодня.

Абхазия и Южная Осетия — яблоко раздора

Впрочем, самым болезненным вопросом во взаимоотношениях Грузии и России остается тема оккупированных территорий. С одной стороны, Россия не может отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии и поддержки их независимости. «Безусловно, признание соседних новейших государств - ключевой вопрос для Грузии как внутри страны, так и для внешних отношений со всем миром. Кроме того, это принципиальное условие для восстановления полноценных отношений с Россией», - считает Алексей Мартынов.

По его словам, если до сегодняшнего дня парламент и правительство Грузии под руководством Иванишвили, условно кивали на присутствие Саакашвили в политической жизни Грузиии, как на причину того, почему они не готовы обсуждать вопрос признания Абхазии и Южной Осетии, то с выборами нового президента это делать придется. «Или, по крайней мере, занимать четкую позицию по этому вопросу», - сказал российский политолог.

С другой — ни один грузинский политик не может без ущерба для своей карьеры признать факт утраты территорий. Именно поэтому никто из кандидатов в президенты Грузии, в том числе, Георгий Маргвелашвили, даже не пытался сделать этот вопрос «фишкой» своей избирательной кампании. Наоборот, тройка лидеров демонстрировали, что борьба за территориальную целостность Грузии в границах 1991 года будет продолжена.

«Мы не будем проявлять агрессию, мы будем конструктивными, но принципиальными, продолжим политику непризнания и никогда не смиримся с той несправедливостью, которая была совершена в 2008 году», - заявил Маргвелашвили после оглашения результатов президентских выборов.

В свою очередь, грузинский политолог Иосиф Цискаришвили считает, что в вопросе оккупированных Россией территорий «мяч находится на стороне Кремля»: «Сближение двух государств станет возможным, когда сотворители войны уйдут с политической арены. Грузия уже добилась этого. Очередь — за Россией».

Татьяна Урбанская