Меморандум о создании Коалиции демократических сил Украины

Беспокоясь за судьбу будущего Украины, защиту национального суверенитета, прав и свобод человека, развитие демократии, обеспечение прозрачной честной политики, налаживание равноправного диалога между обществом и властью, мы, представители политических партий и блоков, которые подписались ниже, заявляем о создании Коалиции демократических сил.

В день открытия первой сессии Верховной Рады Украины V-го созыва, мы заключим Соглашение о создании Коалиции депутатских фракций (дальше - Соглашение), в соответствии с частью шестой статьи 83 Конституции Украины и Регламента Верховной Рады Украины.

Участники Коалиции демократических сил Украины (дальше - участники Коалиции) согласовали цель, главные принципы и основы ее формирования.

1. Цель Коалиции демократических сил

1.1. Формирование коалиции депутатских фракций с целью создания парламентского большинства.

1.2. Формирование в соответствии со статьей 82 Конституции Украины состава Кабинета Министров Украины.

1.3. Общее определение принципов внутренней и внешней политики в соответствии со статьей 85 п. 5 Конституции Украины.

1.4. Подготовка, одобрение и реализация согласованной Программы деятельности Кабинета Министров Украины в соответствии со ст. 85 п. 11 Конституции Украины.

1.5. Согласование всех назначений и освобождений от должностей, которые относятся к компетенции Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, местных администраций, а также должностей, что подаются на утверждение Верховной Раде Президентом Украины.

2. Основные принципы и программные принципы деятельности Коалиции демократических сил

2.1. Продолжение работы над углублением и усовершенствованием политической реформы. Принятие изменений в Конституцию Украины, направленных на развитие прав и возможностей местного самоуправления, недопущение федерализации Украины, реформирование системы правосудия; законодательное обеспечение норм Конституции путем принятия сопроводительных законов, в частности, "О Кабинете Министров Украины", "О Президенте Украины", "О центральных органах исполнительной власти", "О нормативно-правовых актах", "О специальных следственных комиссиях Верховной Рады", изменения к избирательному законодательству.

2.2. Осуществление комплексной реформы административно-территориального устройства, которая, среди прочего, обеспечит перераспределение властных полномочий на местах в интересах исполнительных органов местного самоуправления.

2.3. Реальное обеспечение норм, которые предусмотрены разделом I "Общие принципы" и разделом ІІ "Права, свободы и обязанности человека и гражданина" Конституции Украины.

2.4. Отмена прокурорского общего надзора и обеспечение реформы правоохранительных органов.

2.5. Определение и обеспечение социальных стандартов для достойной жизни человека в соответствии с европейским уровнем и реализация социально ориентированной внутренней политики.

2.6. Поддержка украинского товаропроизводителя, обеспечение развития рыночной экономики и полноценного участия Украины в международных торговых отношениях.

2.7. Стратегический курс на интеграцию Украины в ЕС и стабильные добрососедские отношения с Российской Федерацией и всеми соседями Украины.

2.8. Преодоление коррупции и взяточничества, полное и безусловное отделение бизнеса от власти, отмена неприкосновенности депутатов местных советов.

3. Обязательство участников Коалиции

3.1. Участники Коалиции ставят за цель объединить усилие Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, местных государственных администраций для защиты национальных интересов, борьбы с коррупцией, преступностью и обеспечения устойчивого духовного, общественно-политического и социально-экономического развития Украины.

3.2. Участники Коалиции обеспечивают согласование программ партий и политических блоков - участников Коалиции и программы деятельности Президента Украины для реализации сбалансированной внутренней и внешней политики; подготовку и одобрение Верховной Радой Украины "Принципов внутренней и внешней политики".

3.3. Участники Коалиции на протяжении 30 дней с момента подписания Соглашения формируют поименный состав парламентского большинства и создают Коалиционное Правительство.

3.4. Участники Коалиции на протяжении 30 дней с момента подписания Соглашения разрабатывают и вносят в Верховную Раду Украины Программу деятельности Коалиционного Правительства, которая базируется на "Принципах внутренней и внешней политики".

3.5. Для реализации положений, изложенных в пп. 3.3. и 3.4. этого Меморандума, Участники Коалиции создают Рабочую Группу в составе 3-х представителей от каждого Участника Коалиции.

3.6. Участники Коалиции обязываются не вступать в сепаратные переговоры с любой политической партией или блоком.

3.7. Расширение состава Коалиции происходит за консенсусным решением Сторон, которые подписали этот Меморандум.

4. Принципы создания и функционирования Коалиции

4.1. Партии и политические блоки, которые сформировали Коалицию, принимают участие в распределении должностей в соответствии с полученными на выборах 26.03.2006 результатами. Списки должностей, которые подлежат распределению, утверждаются отдельно (Список должностей в Верховной Раде Украины, Список должностей в центральных органах исполнительной власти и управления, Список глав областных и районных администраций). Выбор должностей среди Участников Коалиции осуществляется поочередно. Количество должностей является пропорциональным к полученному на выборах результату (по каждому списку отдельно). Первой право на выбор должности получает та партия или блок, которая получила наибольшее количество голосов на выборах в Верховную Раду. Второй - блок или партия, которая получила второе количество голосов на выборах в Верховную Раду, третьей - блок или партия, которая получила третье количество голосов на выборах и т.д., в зависимости от количества Участников Коалиции.

Распределение должностей происходит за формулой:

где:

Кпу - количество должностей для участника;

∑п - общая сумма должностей;

∑дм - общая сумма депутатских мандатов парламентской

большинства;

∑дму - общая сумма депутатских мандатов участника Коалиции.

4.2. Участник Коалиции, который получил наибольшее количество голосов среди других участников Коалиции, вносит кандидатуру на должность Премьер-министра Украины. Другие участники Коалиции и Президент Украины не имеют права вето на эту кандидатуру.

4.3. Участники Коалиции не имеют права вето на другие избранные должности или предложенные кандидатуры. Избранная Участником Коалиции должность закрепляется за ним на весь срок деятельности Коалиции с правом замены кандидатуры. Заместители руководителей (кроме первых заместителей) подбираются и предлагаются руководителями министерств и ведомств, в соответствии с профессиональными и моральными качествами претендентов на должность.

4.4. Участники Коалиции обязаны обеспечить поддержку внесенной кандидатуры в парламенте, в Кабинете Министров и у Президента Украины.

4.5. Первые заместители руководителей, которые получили должности в соответствии с этим Соглашением, не могут принадлежать к тем же политическим силам, что и их руководители. Первые заместители руководителей назначаются в соответствии с описанным выше квотным принципом деления должностей, по отдельному списку.

4.6. Кандидатуры на должности руководителей областных государственных администраций вносятся Кабинетом Министров Украины и утверждаются на должностях Президентом Украины по взаимному согласованию с Участниками Коалиции, в соответствии с описанным выше квотным принципом деления должностей.

4.7. Кандидатуры на должности, назначение которых в соответствии с Конституцией Украины принадлежит к компетенции Президента Украины, назначаются Президентом Украины по взаимному согласованию с Участниками Коалиции, в соответствии с описанным выше квотным принципом деления должностей. Кандидатуру Министра обороны Украины Президент Украины, как верховный главнокомандующий, вносит единолично, без согласования с Участниками Коалиции.

4.8. Один Участник Коалиции не может претендовать более чем на одну руководящую должность в силовых структурах Украины (Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел Украины, Генеральная прокуратура Украины).

4.9. Руководители подразделения центральной исполнительной власти (министры) и руководители соответствующих профильных комитетов Верховной Рады Украины не могут принадлежать к одной и той же политической силе.

4.10. Участники Коалиции обязываются поддержать кандидатуры на должности заместителя председателя Верховной Рады Украины, первых заместителей председателей парламентских комитетов, поданные представителями оппозиционных сил, которые не входят в большинство.

Участники Коалиции:

За БЮТ За НСНУ За СПУ

Ю.Тимошенко Р.Безсмертний О.Мороз

Предостережение: Этот Меморандум вступает в силу с момента вступления в силу соответствующего решения Политического Совета Социалистической партии Украины.

О.Мороз