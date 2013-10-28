Американский эксперт не советует Украине отказываться от государственных СМИ

Такое мнение в комментарии телеканалу БТБ выразил эксперт Media Freedom Foundation (США) Михаель Хафф.

«Этот опасный тренд распространяется (разгосударствление медиа – авт.) по всему миру. В Соединенных Штатах существует довольно похожая проблема контроля над государственными и частными медиа. Принимается решение, чтобы отказаться от государственных медиа и перейти только на частные, - отметил он. - Но здесь следует понимать, что важной миссией государственных медиа является информирование о том, что происходит в обществе. Закрепленное в Декларации прав человека, право на свободное выражение мнения включает в себя право на собственную позицию и право на доступ и распространение идей и информации любых медиа независимо от обстоятельств».

В связи с этим он подчеркнул, что Украина не должна идти по пути разгосударствления СМИ.

«Частные медиа отчитываются только перед своими акционерами они неподконтрольны обществу. Я считаю, что это проблема. И если так будет в Украине я считаю, это будет очень неправильным шагом. Люди должны иметь право знать о том, что происходит в обществе», - добавил он.

Напомним, что ранее группа депутатов во главе с депутатом фракции «Батькивщина» Николаем Томенко зарегистрировала в парламенте законопроект о реформировании печатных средств массовой информации, который предусматривает их разгосударствление.

По мнению экспертов-международников и медиаэкспертов, сейчас предпринимаются попытки ввести общественность в заблуждение и под видом евроинтеграции начать передел рынка СМИ. В то время, как в тех условиях, которые должна выполнить Украина для подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС, нет требований ни о приватизации коммунальных СМИ, ни о создании так называемого «общественного телевидения».

В сентябре Комитет по вопросам свободы слова и информации во главе с Томенко предложил Верховной Раде рассмотреть проект закона об общественном телевидении и радиовещании Украины.