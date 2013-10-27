В понедельник Кожара и Лавров обсудят сотрудничество Украины и России

Главы МИД РФ и Украины Сергей Лавров и Леонид Кожара обсудят актуальные вопросы внешнеполитического сотрудничества двух стран, передает РИА Новости со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

В рамках заседания подкомитета стороны рассмотрят все вопросы, входящие в компетенцию различных подкомиссий - вопросы взаимодействия и борьбы с новыми вызовами и угрозами, урегулирования региональных конфликтов, Азово-Керченское урегулирование, сотрудничества в международных организациях.

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«Кроме этого, главы внешнеполитических ведомств намерены обсудить и другие актуальные темы двустороннего российско-украинского сотрудничества, важнейшие международные проблемы, в частности проблематику европейской безопасности», -отметили в ведомстве.

В МИД РФ сообщили, что особое внимание будет уделено ходу приднестровского урегулирования.

«Предстоящая встреча Сергея Лаврова и Леонида Кожары свидетельствует об активном политическом диалоге между внешнеполитическими ведомствами России и Украины», - указали в департаменте информации и печати.