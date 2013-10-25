Совет министров иностранных дел СНГ рассмотрел 18 документов

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, украинскую делегацию возглавил первый заместитель министра иностранных дел Украины Руслан Демченко.

Руководители внешнеполитических ведомств государств-участниц СНГ одобрили Межгосударственную программу совместных мер борьбы с преступностью на 2014-2018 годы. Кроме этого, на заседании, в том числе и Украиной, были поддержаны Программы сотрудничества государств-участниц СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, с незаконным оборотом наркотических средств и в борьбе с торговлей людьми.

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Украинская сторона одобрила также ряд решений заседания Совета министров иностранных дел, которые касаются празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В частности, Украиной были поддержаны Решения об объявлении 2015 года в СНГ Годом ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, о единых юбилейных наградах, учрежденных к 70-й годовщине Победы, о Плане основных мероприятий по подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы.

В ходе заседания Совета министров иностранных дел СНГ состоялись рабочие встречи первого заместителя министра иностранных дел Украины Руслана Демченко с руководителями делегаций Республики Беларусь – Председателем СМИД СНГ, министром иностранных дел Владимиром Макеем и Республики Молдова – заместителем министра иностранных дел и европейской интеграции Валериу Киверь, во время которых обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы сотрудничества в рамках СНГ.

Также на заседании было принято решение провести следующее заседание Совета министров иностранных дел Содружества весной 2014 года в Москве.