Украинский интерес. Польский фактор в деле Тимошенко, встреча в Калуге и антисанитарное хамство

Бывший украинский премьер даже в условиях ограниченной информационной активности остается важным фактором в отношениях нашей страны с Европейским Союзом. Политики Старого Света начали негласное соревнование в поиске возможностей для освобождения Юлии Тимошенко, причем первая скрипка уже традиционно в руках поляков. Александр Квасьневский (миссия которого в Украине с Пэтом Коксом продлена еще на месяц) рассчитывает на приемлемый для всех сторон компромисс. Евродепутат Марек Сивец то говорит о трехлетнем поражении Тимошенко в праве избираться и штрафе в 200 миллионов долларов, то уверяет, что решение судьбы лидера «Батькивщины» зависит от доброй воли Виктора Януковича. Одно другому, кстати, не помеха. Вице-президент Европарламента Яцек Протасевич призвал украинских оппозиционеров пойти на компромисс ради освобождения Тимошенко, но те не спешат к нему прислушиваться. В гостях у последней на минувшей неделе три часа провели представитель Еврокомиссии Ян Томбиньский и посол США в Украине Джеффри Пайетт, уже привычно не ставшие передавать содержание беседы прессе.

Полагаю, Польша не просто стремится решить «проблему Тимошенко», но и нарабатывает собственный политический авторитет в ЕС, рассчитывая быть не только адвокатом Украины, но и ее шерпом на пути евроинтеграции. Весной следующего года пройдут выборы в Европейский Парламент, изменится состав Европейской Комиссии, и Варшава стремится укрепить свои позиции. Конечно, не только она – принципиальность в деле Тимошенко остается козырем Европейской народной партии. Интересно, подключатся ли другие постсоциалистические члены ЕС к «борьбе за Украину», ведь без подписания Соглашения об ассоциации с нашей страной саммит «Восточного партнерства» в Вильнюсе практически теряет смысл.

Россия устами Дмитрия Медведева пытается мягко стелить. Заседание межправительственного комитета прошло в родной для Николая Азарова Калуге, где премьеры России и Украины реанимировали идею создания зернового пула, к которому присоединится и Казахстан. Окрыленный встречей с малой родиной глава украинского правительства в Киеве наказал подчиненным выполнять дорожную карту отношений с Россией. Действительно, 25-процентное падение товарооборота с Россией необходимо компенсировать, желательно – путем наращивания украинского экспорта и поиска взаимной выгоды, в частности, в самолетостроении, где обнадеживающие новости прозвучали о перспективах производства Ан-70 и возобновления выпуска Ан-124 «Руслан».

Хотя министр АПК Николай Присяжнюк уверен, что уже в ноябре продукция Roshen вернется на российские прилавки, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, побывавший в Киеве, выдвинул новую порцию претензий к продукции украинских кондитеров. Правда, при этом признал, что ничего опасного в рошеновских шоколадках и печенье обнаружить не удалось. Посол России в Украине Михаил Зурабов пояснил поведение Онищенко в Киеве «повышенной реакцией». Позволю себе не согласиться: такая линия поведения – залог создания антисанитарии в российско-украинских отношениях.

На этом фоне любопытно констатировать российскую ревность к украинской ГТС. Кстати, Леонид Кучма справедливо назвал отказ от создания газотранспортного консорциума крупнейшей ошибкой «оранжевой» власти. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ревниво указал Николаю Азарову, что Украина не заинтересована в участии России в модернизации своей ГТС. Видимо, Дмитрий Анатольевич читал заявление еврокомиссара Гюнтера Эттингера, анонсировавшего участие европейских структур в повышении пропускной способности украинской «трубы». Сам Азаров выразил готовность пойти навстречу российской стороне в ответ на уступки в газовом контракте.