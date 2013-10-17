В горсовете Черкасс вся фракция Фронта змін влилась во фракцию ПР
12:47, 17 октября 2013Политика
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В Черкасском горсовете все пять депутатов от «Фронта Змін», которые ранее образовывали фракцию «Фронта Змін», перешли во фракцию Партии регионов
Фронт змін влился в ПР
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на очередном пленарном заседании Черкасского горсовета сообщил председатель фракции Партии регионов в горсовете Игорь Мельников.
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По его словам, заявления на вступление во фракцию подали пять депутатов – Анатолий Коверский, Руслан Донец, Валерий Вышиваный, Юрий Бондарь и Борис Лебедцов. Отныне во фракцию Партии Регионов в Черкасском горсовете входит 19 депутатов. По словам Мельникова, во фракцию готовы вступить еще несколько депутатов.
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