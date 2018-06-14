Украинский интерес. Европейское потепление, российская нервозность и реверансы Лукашенко

Бабье лето с неожиданным теплом наступило не только на улице, но и в отношениях Украины с партнерами из Европейского Союза. Если еще летом еврокомиссар Штефан Фюле и министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле были весьма скептически настроены относительно перспектив подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, то во время их последнего визита в Киев заявления звучали куда как оптимистичнее. Вестервелле, например, уверен, что Украина успеет принять необходимые решения, и не стал комментировать из-за деликатности момента переговоры о судьбе Юлии Тимошенко. Фюле, пожалуй, впервые за времена его общения с украинскими высокопоставленными лицами подчеркнул о переходном периоде для перехода экономики на европейские стандарты и предположил эффект от подписания Соглашения об ассоциации в размере 6-процентного роста ВВП.

По понятным причинам европейские эмиссары напоминают своим украинским визави о необходимости решить проблему Юлии Тимошенко, но их пожелания не отличаются категоричностью, которая звенит в требованиях оппозиционеров от «Батькивщины» и некоторых политиков, представляющих Европейскую народную партию. В частности, польский парламентарий Яцек Сариуш-Вольски призвал освободить экс-премьер-министра Украины, пообещав защищать Януковича, если того посадит в тюрьму Тимошенко. Юлия Владимировна – опытный политический игрок, который хорошо понимает, что челночная дипломатия Кокса-Квасьневского принесет результат, но не так быстро, как хотелось бы.

Пожалуй, единственный из европейских гостей Киева на этой неделе, кто не говорил на публику о судьбе экс-премьера – комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер. Он во время встречи с премьер-министром Николаем Азаровым дал понять, что ЕС может профинансировать модернизацию украинской ГТС. Правда, на претензии украинского премьера о пассивности Европейской Комиссии в деле организации поставок газа в нашу страну через Словакию Эттингер отвечать не стал. Видимо, не все в ЕС, тем более, в Германии настроены обострять отношения с Россией.

В роли доброго друга Украины выступил и Владимир Путин, причем сделал это на пресс-конференции после саммита АТЭС на острове Бали. Российский президент разоткровенничался, заявив, что «Газпром» сделал скидку на газ, который закачивался в подземные хранилища, и заверил, что политические братские отношения между нашими странами не изменятся после подписания Украиной Соглашения об ассоциации. Владимир Владимирович, видимо, запамятовал, что скидку сделали давнему партнеру «Газпрома» Дмитрию Фирташу, а Украине никак не удается пересмотреть условия газового контракта. Недаром Николай Азаров, которого трудно заподозрить в националистических настроениях, не исключает полного отказа от закупок российского газа.

Эффект от примирительной тональности Путина смазал его советник Сергей Глазьев, который пригрозил введением странами Таможенного союза визового для Украины в случае подписания той СА. Глазьев напомнил, что «без нашей поддержки Партия регионов не пришла бы к власти», ничтоже сумняшеся признавшись во вмешательстве во внутренние дела суверенного государства. К тому же он уверен, что Соглашение об ассоциации с ЕС (текст которого якобы для украинской элиты перевели русские) противоречит украинской Конституции.

Надежды Сергея Глазьева насчет согласованных действий государств Таможенного союза против Украины безосновательны, внутри объединения хватает противоречий. Например, белорусский президент Александр Лукашенко не имеет ничего против сближения Украины и ЕС, зато критических высказываний в адрес российских партнеров сдерживать не стал. Один призыв передать Беларуси Калининградскую область многого стоит. Не исключено, что Лукашенко появится и на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе, если его политические задачи будут способствовать такому визиту.

Евгений МАГДА