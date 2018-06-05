Вехи недели. Тимошенко мобилизуется, Кузьмин перестраивается, Яценюк в поиске

Юлия Тимошенко отпразднует свой день рожденья накануне саммита «Восточного партнерства», который должен быть ознаменован подписанием Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Юлия Владимировна постаралась облечь свое согласие в форму самопожертвования ради успешного подписания этого документа. Принимая от практикующей челночную дипломатию миссии Европарламента предложение о лечении в Германии, Юлия Владимировна ничем не рискует. Скорее, она сумела перекинуть мяч на поле Януковича, которому предстоит решать проблему Тимошенко. Экс-премьер в это время рассчитывает обрести второе политическое дыхание, если не приняв непосредственное участие в президентской гонке, то стараясь занять позицию «мудрого филина» украинской оппозиции. Не зря ведь она пообещала сторонникам не просить в Германии политического убежища, хотя пределы компромисса для ее эвакуации из Харькова пока не определены.

Приятным сюрпризом для Юлии Владимировны стало новое место работы Рената Кузьмина. Тот, подчиняясь президентскому указу, покинул Генеральную прокуратуру и стал новым заместителем секретаря СНБО, что напоминает статус чиновника по особым поручениям при президенте. Не приходится сомневаться, что кипучая натура Рената Равильевича найдет пространство для реализации, вопрос только в связи этой активности с президентской кампанией.

Похоже, для Тимошенко сегодня важнее вырваться на оперативный политический простор, даже если он будет формально ограничен стенами палаты в клинике «Шарите». Третья позиция в сентябрьском рейтинге от R&B Group, определившем шорт-лист участников президентской кампании, подстегивает ее к более решительным действиям. Объективно этому способствуют и новые проблемы Арсения Яценюка со старыми однопартийцами, решившими восстановить «Фронт». О том, что Арсений Петрович при таком развитии событий выглядит, мягко говоря, обманщиком, его бывшие соратники предпочитают не вспоминать.

Яценюку приходится отчаянно искать свое место под политическим Солнцем. Правда, в государстве с мощными президентскими полномочиями политики интеллигентного вида не слишком востребованы. Вот и пришлось Арсению Петровичу во главе немногочисленных сторонников имитировать штурм Киевсовета, хотя он прекрасно понимает: для инициирования смены власти в столице на Крещатик нужно вывести не тысячу человек, а в 50-100 раз больше. Все меньше надежды, что среди оппозиционеров найдется политик, заинтересованный в смене власти в Киеве – те больше примеряются к президентскому креслу.

Премьер-министр Николай Азаров неожиданно обнадежил сторонников проведения всеукраинского референдума. По мнению премьера, даже подписание Соглашения об ассоциации с ЕС не исключает проведения референдума о присоединении к Таможенному союзу. Правда, социологи пока не обнадеживают сторонников «отаможивания» Украины, фиксируя пусть небольшой, но перевес граждан, выступающих за евроинтеграцию нашей страны.

Откровенно говоря, эпопея вокруг зависания государственных реестров, ставших заложниками противостояния юридически подкованных членов президентской команды, наносит по евроинтеграционным планам Виктора Януковича удар куда сильнее, чем проделки отдельных пророссийских политиков. Глава государства пока предпочитает не вмешиваться в конфликт соратников, а работает с большими социальными группами. На минувшей неделе президент принял участие в масштабных военных учениях на Львовщине и порадовался высоким урожаям вместе с аграриями Кировоградщины.

Хотя Виталий Кличко не делал в Москве политических заявлений, убедительная победа его младшего брата Владимира над россиянином Александром Поветкиным нанесла серьезный ущерб гипертрофированному самолюбию российского истеблишмента и прибавила рейтинговых очков лидеру «УДАРа». Выстраивая идеологические конструкции вокруг поединка профессиональных боксеров, россияне забылись, за что и были наказаны Кличко-младшим. Он не только победил убедительно, но и удержался от нокаутирования оппонента на его поле, открыв возможность для проведения поединка-реванша.

Евгений МАГДА