Цена сланцев: «Свобода» потеряла контроль над Львовским облсоветом

«Свобода», имеющая во Львовском облсовете самую большую фракцию (41 из 116 депутатов), получившая должность председателя и ключевые места в комиссиях, до 3 октября влияла на все процессы в облсовете. А со своими партнерами из «Батькивщины» (19 депутатов) и УДАРа (6 депутатов) имела постоянное большинство. Решение по СРП с Chevron стало первым за 3 года, принятым без влияния и даже без голосов этой политической силы.

До этого «Свободе» около года удавалось откладывать рассмотрение данного вопроса. Предыдущий председатель Львовской облгосадминистрации Михаил Костюк так и не смог обеспечить позитивный результат голосования. Как сообщал УНИАН, именно СРП с Chevron стало приоритетной задачей для нового губернатора Виктора Шемчука. Таким образом власти удалось не только провести необходимое ей решение, но и внести раздор в отношения между «Свободой», «Батьківщиной» и УДАРом.

В повестке дня сессии 3 октября этого вопроса не было, «свободовцы» заявляли, что он не готов к рассмотрению и предлагали перенести вопрос о СРП на внеочередную сессию. Однако председатель фракции Партии промышленников и предпринимателей Львовского облсовета Михаил Дзюдзь на самом заседании устно предложил внести вопрос в повестку дня первым номером. После того, как это предложение набрало 66 голосов, стало понятно, что будет проголосовано и оно само.

Понимали это и члены фракции «Свобода», заявлявшие «не для прессы», что их главная задача теперь – сделать все, чтобы решение было принято как можно позже, а лучше даже не в этот день. Так как на сессию прибыл министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, то позитивное голосование за СРП показало бы, что именно ему удалось обеспечить необходимое решение и «нагнуть» облсовет.

Свою роль по «сохранению лица» перед избирателями «Свобода» сыграла очень хорошо. Так как велась прямая трансляция на местном телеканале, а к событиям во Львове было приковано внимание и центральных украинских СМИ, рассмотрение вопроса продолжалось около 8 часов.

Все это время фракция «Свобода» блокировала трибуну, обвиняла Сhevron в договоренности с окружением президента Украины, задавала десятки уточняющих вопросов и опровергала информацию о том, что партия требовала у американцев взятку за позитивное голосование в размере 450 млн долларов США.

При рассмотрении вопроса по сути одни и те же депутаты по нескольку раз задавали одни и те же вопросы Ставицкому. Ближе к вечеру один из депутатов сказал, что добыча сланцевого газа во Львовской области может привести к колебаниям земной коры, что вызовет разрушение памятников архитектуры, внесенных в список ЮНЕСКО, а другой заявил, что во Львовской области может возникнуть новый «бермудский треугольник», так как по одной из версий, его появление вызвано именно физическим явлением резонанса. Предупреждали, что проголосовавших будут называть «тушками» и «засланцами», а списки и фотографии этих депутатов будут висеть на «позорных столбах» перед входом в церковь.

После принятия облсоветом Соглашения по СРП за основу «Свобода» предпринимала попытку сорвать голосование в целом путем внесение огромного количества поправок и дополнений. Это затянуло голосование до позднего вечера. «Джокером» националистов могли стать 6 пожилых женщин, ворвавшихся перед самим голосованием в сессионный зал и скандировавших «сланцевый газ – это второй Чернобыль!». К ним присоединились и «свободовцы». Все шло к тому, что заседание будет сорвано, но председательствующий на сессии вовремя сориентировался и поставил вопрос на голосование в целом. Под возгласы женщин его поддержали прогнозируемые 66 депутатов, то есть все фракции облсовета, кроме «Свободы». После этого работа сессии была закрыта. Каждый получил то, чего хотел: власть – соглашение на добычу сланцевого газа, «Свобода» - пиар-площадку возможность сохранить свое лицо как партии, «боровшейся с режимом» из последних сил.

Открытым остается вопрос о том, долго ли продержится новое большинство и сможет ли губернатор воспользоваться им в своих целях. Кстати, дальнейшая судьба главы Львовской областной государственной администрации также пока неизвестна. Ходят слухи, что за успешно проведенную операцию он может рассчитывать на более спокойное и перспективное место в Генеральной прокуратуре, или же, наоборот, – на сохранение должности губернатора вплоть до выборов президента 2015 года. Опрошенные УНИАН политические эксперты больше склоняются к первому варианту, а Львовская область, по их мнению, уже до конца года может получить человека, который будет «готовить выборы».

Кстати, если вернуться к вопросу о СРП с Chevron, то Львовскому облсовету удалось-таки внести в него свои подводные камни. В проект решения депутаты внесли ряд изменений, в результате чего количество пунктов в нем увеличилось с 3 до 10. В частности, в пункте 7 предусмотрено, что решение вступает в силу после выполнения пунктов 4-6. "Установить, что данное решение вступает в силу после вступления в силу закона, которым будут внесены изменения в Бюджетный кодекс, содержание которых изложено в п. 4 данного решения, и выполнения п. 5 и 6 данного решения", - сказано в нем.

В п. 4 облсовет обращается к Верховной Раде с просьбой рассмотреть как неотложный законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс, которые будут предусматривать:

- отнесение к доходам общего фонда местных бюджетов, которые не учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов, средств от использования (реализации) части продукции, которая остается в собственности государства и в соответствии с соглашениями о разделе продукции;

- исключение из состава доходов государственного бюджета части средств от использования (реализации) части продукции, которая остается в собственности государства и в соответствии с соглашениями о разделе продукции, которые передаются местным бюджетам в соответствии с положениями Соглашения и других соглашений о разделе продукции.

В п. 5 облсовет рекомендует Кабинету Министров разработать соответствующий пакет экологических стандартов и нормативов по добыче природного газа в соответствии с Соглашением по добыче до его подписания. В п. 6 облсовет просит предусмотреть получение своей доли от добычи деньгами. Также областной совет просит его информировать о всех изменениях, которые будут вноситься в соглашение.

Виктория Рубан