Жизнь - малина: власть за наши деньги будет есть малину по 672 грн за килограмм
ГП ГУД по обслуживанию официальных мероприятий «Гарант-сервис» 31 мая по результатам тендеров заключило ряд соглашений на приобретение фруктов, ягод и овощей на общую сумму 2,60 млн грн.
Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на «Вестник государственных закупок».
Плодоовощная продукция приобретена для столовых ГУД по ул. Банковая, 11 и ул. Шелковичная, 1 по ценам, в несколько раз превышающим рыночные.
Так, черешня куплена по 63 грн/кг, вишня по 54 грн/кг, клубника по 66 грн/кг. В то время как в рознице они почти вдвое дешевле.
Импортную черешню приобрели по 204 грн / кг, импортную вишню - по 77 грн / кг, импортную клубнику - по 312 грн / кг.
Самым дорогим же деликатесом оказалась импортная малина, за которую заплатили по 672 грн / кг. Далее следуют голубика (кустовая черника) и импортная ежевика по 576 грн / кг, импортная красная смородина по 528 грн / кг.
ООО «Химконтракт», которое получит по контрактам 2,42 млн грн, - это компания с уставным капиталом 50 грн, зарегистрирована на Андрея и Елену Панченко.