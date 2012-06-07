Жизнь - малина: власть за наши деньги будет есть малину по 672 грн за килограмм

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

Плодоовощная продукция приобретена для столовых ГУД по ул. Банковая, 11 и ул. Шелковичная, 1 по ценам, в несколько раз превышающим рыночные.

Так, черешня куплена по 63 грн/кг, вишня по 54 грн/кг, клубника по 66 грн/кг. В то время как в рознице они почти вдвое дешевле.

Импортную черешню приобрели по 204 грн / кг, импортную вишню - по 77 грн / кг, импортную клубнику - по 312 грн / кг.

Самым дорогим же деликатесом оказалась импортная малина, за которую заплатили по 672 грн / кг. Далее следуют голубика (кустовая черника) и импортная ежевика по 576 грн / кг, импортная красная смородина по 528 грн / кг.

ООО «Химконтракт», которое получит по контрактам 2,42 млн грн, - это компания с уставным капиталом 50 грн, зарегистрирована на Андрея и Елену Панченко.