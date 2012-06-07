Жизнь - малина: власть за наши деньги будет есть малину по 672 грн за килограмм

13:10, 07 июня 2012
Политика
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ГП ГУД по обслуживанию официальных мероприятий «Гарант-сервис» 31 мая по результатам тендеров заключило ряд соглашений на приобретение фруктов, ягод и овощей на общую сумму 2,60 млн грн.

В ГУД не поскупились для вкусного стола госслужащих

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

Плодоовощная продукция приобретена для столовых ГУД по ул. Банковая, 11 и ул. Шелковичная, 1 по ценам, в несколько раз превышающим рыночные.

Так, черешня куплена по 63 грн/кг, вишня по 54 грн/кг, клубника по 66 грн/кг. В то время как в рознице они почти вдвое дешевле.

Импортную черешню приобрели по 204 грн / кг, импортную вишню - по 77 грн / кг, импортную клубнику - по 312 грн / кг.

Самым дорогим же деликатесом оказалась импортная малина, за которую заплатили по 672 грн / кг. Далее следуют голубика (кустовая черника) и импортная ежевика по 576 грн / кг, импортная красная смородина по 528 грн / кг.

ООО «Химконтракт», которое получит по контрактам 2,42 млн грн, - это компания с уставным капиталом 50 грн, зарегистрирована на Андрея и Елену Панченко.

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