Наша Украина потеряла устав

Об этом сказано в объявлении, размещенном сегодня в газете «Урядовый курьер».

«Сообщаем о потере оригинала устава Политической партии «Наша Украина», - сказано в сообщении.

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УНИАН подтвердили эту информацию в партии, однако, каким образом потеряли устав, не комментируют. Как сообщили в общественной приемной «Нашей Украины», «устав, скорее всего, будут восстанавливать». При этом также уточнили, что в восстановленном уставе будет стоять подпись нового председателя политсовета партии.

Как сообщалось, 28 сентября состоялось заседание Политсовета партии «Наша Украина», на котором были приняты ряд кадровых решений. Так, новым председателем политсовета стала Ирина Ванникова, которая раньше занимала должность пресс-секретаря третьего Президента Украины Виктора Ющенко. Ее кандидатуру поддержали 46 из 68 членов политсовета.