В ПР считают, что шантаж - не лучший способ принятия евроинтеграционных законов

Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентской фракции ПР Олег Зарубинский.

На данный момент сомнений относительно принятия поправок к разделу «Правосудие» Конституции Украины нет, убежден народный депутат. «Этот проект закона одобрил и Конституционный Суд Украины, и поддержала Венецианская комиссия. Ее председатель Джанни Букиккио назвал его «позитивным шагом», - отметил Олег Зарубинский, передает сайт ПР.

Парламентарий подчеркнул, что, по словам Джанни Букиккио, такие изменения в Конституцию являются очень позитивным шагом. Также важно то, что они были одобрены подавляющим большинством членов Верховной Рады, отметил он.

Олег Зарубинский напомнил, что речь идет о части положения законопроекта о невмешательстве Верховной Рады в процедуру назначения судей. Но сейчас в прессе появились странные заявления бывшего депутата Сергея Власенко, который подверг критике проект изменений раздела «Правосудие», отметил парламентарий. «Критикуя разработанные совместно с Венецианской комиссией конкретные шаги, направленные на то, чтобы сделать суды более независимыми, и призывая оппозицию в лице БЮТ саботировать принятие евроинтеграционных законопроектов, Сергей Власенко, похоже, преследует единственную цель - решить свои личные дела», - считает народный депутат.

По его словам, делать это путем каких-то провокационных заявлений и шантажа - это практика порочная и ущербная. «Тем более, что о поддержке евроинтеграционных законов и о своем стремлении выполнить обязательства перед ЕС неоднократно заявляли сами оппозиционные лидеры», - подчеркнул Олег Зарубинский.