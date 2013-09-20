В ПР заявляют, что принятие евроинтеграционных законов консолидировало Раду

Об этом заявила в эфире телеканала «Рада» народный депутат, член ПР, Светлана Фабрикант.

Текущая пленарная неделя очень ярко продемонстрировала объединение всех политсил вокруг законов, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, сообщила депутат.

«Депутаты из всех фракций продемонстрировали такую консолидацию, которой не было практически никогда. Парламент принял почти все законопроекты, вынесенные на рассмотрение. Только некоторые документы, по которым возникла несогласованность, были отложены на дальнейшее рассмотрение или возвращены в комитеты на доработку. Все основные евроинтеграционные законы были проголосованы больше чем 300 голосами. Поэтому можно сделать вывод: если все поймут, что что-то нужно сделать для страны, то, оказывается, мы можем забыть о каких-то политических пристрастиях и слажено работать. За это можно друг другу только поаплодировать», - сказала она.

Депутат отметила, что за текущую неделю был отложен один очень серьезный закон – об усыновлении детей иностранцами.