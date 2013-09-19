Посол Греции назвал Украину "более европейской", чем другие идущие в ЕС страны

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Греции в Украине Василис Пападопулос сегодня во время встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

В частности, греческий посол заверил, что его страна и в дальнейшем будет поддерживать евроинтеграцию Украины.

"Греция никогда не ставила под сомнение тот факт, что Украина является европейской страной. Возможно, даже, более европейской, чем другие страны, которые хотят присоединиться к ЕС. И мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам в ваших евроинтеграционных устремлениях как в Брюсселе, так и в Афинах", - сказал Пападопулос.

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Посол подчеркнул, что с 1 января 2014 года Греция будет председательствовать в ЕС, и пообещал Украине всю необходимую помощь ради ее евроинтеграционных устремлений.

"Я с радостью сообщу греческому правительству о том, что Украина сейчас предпринимает чрезвычайно значительные шаги для того, чтобы адаптироваться ко всем стандартам, необходимым для подписания Соглашения об ассоциации. И мы будем весьма рады вам помочь в этом направлении", - сказал он.

В свою очередь Азаров поблагодарил Грецию за последовательную поддержку украинских евроинтеграционных устремлений. «Мне приятно отметить, что Греция последовательно поддерживает процесс европейской интеграции Украины. Поэтому я хочу выразить нашу благодарность греческому Правительству за такую позицию", - сказал премьер.

Азаров также подчеркнул, что Украина и Греция имеют значительный потенциал для активизации двустороннего сотрудничества.

По его словам, проведение в Киеве шестого заседания Межправительственной украинско-греческой комиссии будет способствовать активизации отношений между странами.

"Мы сейчас готовимся к проведению шестого заседания Межправительственной украинско-греческой рабочей группы по вопросам экономики и научного сотрудничества. Предыдущее заседание состоялось в 2011 году, в Афинах. Сейчас оно пройдет у нас, в Киеве. Мы будем очень рады встретить вашу делегацию. И во время этой встречи можно было бы обсудить практические механизмы, ускоряющие наше сотрудничество", - сказал Азаров.

Также Азаров напомнил, что в Украине проживает большая греческая диаспора, а потому есть все возможности для того, чтобы активизировать сотрудничество между нашими странами в культурно-гуманитарной сфере. В этом контексте он поручил украинскому Мининфраструктуры рассмотреть возможность введения прямого авиационного сообщения из Донецка в Афины.

При этом греческий посол подчеркнул, что в прошлом году количество украинских туристов, которые посетили Грецию, увеличилось на 100%, и выразил надежду, что в следующем году количество украинских туристов также увеличится.

В этом контексте Азаров подчеркнул, что увеличению количества украинских туристов, которые посещают греческие курорты, способствовала бы либерализация визового режима между Украиной и Грецией и упрощение его хотя бы в летний период.