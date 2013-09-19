Польша решила вооружиться на 45 млрд долларов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Польши, отметив, что соответствующий план утвердило правительство страны.

"На реализацию 14 операционных программ в рамках плана технической модернизации до 2022 года Министерство обороны направит 29,4 млрд долл., из которых 5,2 млрд долл. - до 2016 года (1USD - 3,1 PLN)", - отметили в пресс-службе.

Еще около 13 млрд долл. будет потрачено на покупку оборудования вне операционных программ.

Пресс-служба не уточнила, на что будет выделено еще более 2 млрд долл.

В министерстве отметили, что большая часть средств будет потрачена в том числе на польскую военную технику, а также иностранную, в производстве которой используются комплектующие из Польши.

"Принятие плана подтвердило, что сохранение показателя расходов на безопасность государства в размере 1,95% ВВП остается приоритетом для правительства", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, на днях Кабинет министров Польши объявил об объединении крупнейших компаний оборонного комплекса в единую структуру, что должно повысить их конкурентоспособность в Европе и мире.

В мае представители оборонных ведомств Украины и Польши заявляли о намерении активизировать сотрудничество с тем, чтобы повысить конкурентоспособность оборонно-промышленного комплекса обеих стран на международных рынках.

Кроме того, представители польского оборонного ведомства заявляли об интересе к покупке разработанной в Украине военной техники.

Как сообщал УНИАН, Россия собирается вложить в перевооружение российских вооруженных сил 500 миллиардов евро и еще 100 миллиардов долларов потратить на техническое переоснащение предприятий.

Справка УНИАН. По данным польского аналитического центра восточных исследований (OSW, Варшава), Украина тратит на армию меньше всех среди всех своих соседей - около 1,1% ВВП.

Согласно данным на начало прошлого года, Беларусь тратила 1,3% ВВП, Румыния 1,4%, Польша 1,9%, а крупнейший восточный сосед украинцев - Россия - от 3 до 4% ВВП.