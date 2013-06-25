В Мюнхене стартовал чемпионат Европы по футболу среди бездомных

Турнир проходит на площади Одеонплац в центре столицы Баварии. Он призван, прежде всего, открыть глаза общественности на проблемы бездомных людей.

Домашнего преимущества ни у одной из команд нет, поскольку дома или прописки никто из участников не имеет. По данным организаторов - Федерального объединения по делам социальной интеграции, многие из них зарабатывают, продавая на улицах газеты, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Турнир должен хотя бы на два дня переместить бездомного человека, находящегося на краю общества, в центр внимания", - отметили в организации.

В знак надежды на лучшее будущее в небо с началом турнира были запущены разноцветные воздушные шары. Прибытие в Германию иностранных участников финансировалось за счет добровольных пожертвований.

По оценке Общества оказания помощи бездомным, в Германии ПМЖ не имеют более 250 тыс. человек, причем налицо тенденция роста их числа.