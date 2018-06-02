Перевыборы: старые и новые «игроки» округа № 132

На четырех из шести избирательных округов Николаевской области в 2012 году победили представители Партии регионов. На 130-м победу «вырвал» оппозиционер, а 132-й, объединяющий Первомайск, Арбузинский, Братский, Врадиевский, Кривоозерский и Первомайский районы, остался без своего депутата Верховной Рады.

Скандал вокруг результатов голосования разгорелся после того, как на сайте Центризбиркома после обработки 100% избирательных бюллетеней, сообщили о победе кандидата от объединенной оппозиции Аркадия Корнацкого, но, уже через сутки после опубликования результатов данные чудесным образом изменились в пользу его главного соперника — заместителя главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам аграрно-промышленного комплекса, Виталия Травянко.

Сначала регионал «обогнал» оппозиционера на 22 голоса, но те, кто он-лайн следил за обновлением информации на сайте ЦИК, могли убедиться, что отрыв голосов стремительно увеличивался с каждой минутой. При этом, количество голосов «за» Корнацкого оставалось прежним, а рейтинг Травянко рос, «съедая» голоса кандидатов-самовыдвиженцев, не меняя суммарного расклада проголосовавших в округе.

После этого на месте событий, в Первомайске, развернулась настоящая бойня: с народными депутатами (предыдущего и нового созыва), «Беркутом», милицией, автоматами, недовольными жителями, перекрытой дорогой Николаев — Киев, выбитыми окнами, выломанной дверью окружкома, слезоточивым газом и несколькими уголовными делами.

…6 ноября 2012 года Центризбирком принял постановление о невозможности установить достоверные результаты выборов в одномандатных округах № 94, 132, 194, 197, 223 и обратился в Верховную Раду с просьбой провести повторные выборы на этих округах. Народным депутатам понадобилось десять месяцев, чтобы определиться с датой проведения повторных выборов на «спорных» округах. 5 сентября 2013 года Верховная Рада приняла решение о проведении перевыборов 15 декабря текущего года.

Партии не хотят брать ответственность

Особенность предстоящих перевыборов в том, что округ № 132 – мажоритарный. А это значит, что уже действующим в парламенте партиям созывать съезды и утверждать списки своих кандидатов на довыборах в Верховную Раду вроде как не выгодно. В Партии регионов, к примеру, утверждают, что таких полномочий нет в Уставных документах, а коммунисты не хотят брать ответственность за дальнейшее «ведение» своего кандидата.

Кроме того, большинство партий так или иначе желающих получить 132-й округ, не спешат называть имена своих старых новых претендентов на депутатский мандат. «Все будут тянуть до последнего, - пояснили корреспонденту УНИАН в пресс-службе одной из партий. – И тактика это не только наша, но и остальных партий. Говорить о том, кто сейчас будет выдвигаться, по меньшей мере, преждевременно. Те люди, которые это знают, оглашать не будут».

Действительно, ключевые кандидаты на 132-м округе образца 2012 года незаметно сошли на нет. Регионал Виталий Травянко, после увольнения, связанного с избирательным скандалом, снова вернулся во власть и продолжает работать начальником Главного управления агропромышленного развития Николаевской облгосадминистрации. Ничего не слышно о самовыдвиженцах Владимире Толубко, Анатолии Пешехонове и экс-депутате Сергее Терехине. Среди возможных кандидатов на перевыборах коммунисты больше не называют Анатолия Романюка, а УДАРовцы – Анатолия Козловского.

По словам собеседников УНИАН из числа партфункционеров, конкретные фамилии не озвучиваются даже ближайшему окружению руководства партий: «С точки зрения тактики — это самый разумный вариант. Выдвигая кандидатуру заранее, ты подставляешь ее под огонь. И, если есть за что человека раскритиковать, будьте уверены, это сделают безжалостно. А пока не выдвинулись наши конкуренты, какой смысл и нам о ком-то заявлять? Только давать противнику время сориентироваться и подготовиться к нападению. Так что в ближайшее время, мы вряд ли услышим какие-то конкретные фамилии», - говорят партийные деятели.

Единый оппозиционный кандидат

Таким образом, из семи кандидатов, принимавших участие в избирательной гонке на 132-м округе в октябре 2012 года, сегодня на слуху лишь одно имя – Аркадий Корнацкий. О том, что он будет представлять объединенную оппозицию на перевыборах, еще в июне текущего года во время акции «Вставай, Украина!» в Николаеве заявил лидер «Батькивщины» Арсений Яценюк.

Другие представители оппозиционного лагеря, в ходе рабочих визитов по Первомайскому району, акцентировали, что у фракции на этот счет четкое решение: кандидатом будет либо Корнацкий, либо тот человек, на которого Корнацкий укажет, как на своего правопреемника, тот, за кого он может поручиться. И то – лишь в случае, если по каким-то причинам сам не сможет принять участие в выборах. «Других вариантов – нет», – сказал пресс-секретарь объединенной оппозиции в Николаевской области Ярослав Индиков, добавив, что все это время областной штаб оппозиции не выходил из избирательного процесса.

Впрочем, он не исключает, что с приближением новой даты голосования, Аркадий Корнацкий столкнется с новым шквалом критики и упреков в свой адрес. Одной из таких тем, по мнению пресс-секретаря ОО на Николаевщине, может стать «несоответствующее» гражданство кандидата. «Якобы, он не имеет права быть депутатом украинского парламента, поскольку у него российское гражданство и паспорт. Да, долгое время он жил в России. Но он официально предъявлял документы о том, что вышел из гражданства, когда вернулся в Украину (в 2005-2006 гг). На сегодняшний день гражданство у него только украинское», - пояснил Индиков.

«Проходная» фигура от власти

Собственно, пока «старая гвардия» кандидатов 132-го округа не рискует о себе заявить, у Корнацкого один за другим появляются новые конкуренты. Так, о возможности выдвинуться в кандидаты на скандальном округе не раз намекал глава Николаевской облгосадминистрации Николай Круглов. «Возможно, если люди предложат, посмотрю, подумаю», - заявлял он в январе.

По словам губернатора, он восемь лет был народным депутатом и не знает других таких избранников, которые бы работали для области «так, как он».

Через полгода, в июне, Круглов и вовсе заявил, что был бы депутатом не хуже Аркадия Корнацкого: «Корнацкий прекрасно понимает, что если я пойду на выборы, я буду его основным конкурентом... Если меня изберут, я не хуже буду депутатом, чем Корнацкий».

Впрочем, в штабе областной организации Партии регионов подобные заявления губернатора называют «особой стратегией» своего руководителя и просят не воспринимать их буквально. «С точки зрения формальной логики он – проходная фигура. Но его слова можно трактовать по-разному. Он ведь не так прост, он достаточно сильный стратег. Возможно, кандидатом будет он, а может, он кого-то готовит и не хочет его «засвечивать» раньше времени», - рассказали УНИАН источники в областной ячейке ПР.

Сам Николай Круглов в разговоре с корреспондентом УНИАН прояснить ситуацию не захотел: «Решение о выдвигаемых кандидатурах будем принимать тогда, когда будет принято постановление ЦИК о проведении выборов».

В то же время, в рядах оппозиции к заявлениям Круглова относятся скептически. По мнению Ярослава Индикова, губернатор уже отказался идти на перевыборы на 132-м округе, а слухи о его возможном баллотировании генерируют только в Партии регионов. «Победа Круглова на этих выборах настолько неочевидна, что еще одного фиаско ему никто не простит. Ему гораздо проще даже не пытаться бороться, чем пойти и проиграть. Они (Партия регионов, - УНИАН) и сами сильно не уверены в своей победе в случае, если с Корнацким будет соперничать Круглов», - считает представитель ОО в регионе.

«Резервный» кандидат от оппозиции

Гораздо более опасным для Корнацкого может быть другой конкурент, а ныне — «коллега» по оппозиционному лагерю — Михаил Соколов. Руководитель областной организации ВО «Батькивщина» - креатура верного соратника Юлии Тимошенко, народного депутата Романа Забзалюка. По словам самого Забзалюка, Соколов — резервный кандидат от оппозиции на 132-м округе на тот случай, если власть не зарегистрирует Корнацкого при подготовке к перевыборам.

Тем временем, у самого Соколова дела и слова расходятся между собой. Так, на акции «Вставай, Украина!» в Николаеве он уж слишком явно открещивался от своего возможного участия в выборах: «У нас есть единый кандидат – Аркадий Алексеевич (Корнацкий, — УНИАН). Он здесь, его флаги тоже вместе с нами. Поэтому никто никакой округ, я надеюсь, делить не будет. У оппозиции есть четкая концепция по всем пяти округам».

Впрочем, из Первомайска доходят сведения о том, что Соколов давно «перекупил» людей Корнацкого (всех тех, кто занимается разноской и развозкой листовок) и вовсю ведет агитацию от его имени. К примеру, поговаривают, что он активно выпускал агитационную газету, а в Первомайске долгое время считали, что это делает Корнацкий. Продолжалось это до тех пор, пока сам Корнацкий в Интернете не заявил о том, что никакого отношения к публикациям не имеет, и буквально не начал «воевать» с оппонентом в виртуальном пространстве.

Подобная ситуация явно забавляет Партию регионов, которая комментирует эти события с нескрываемым ехидством. «Таким образом, от оппозиции идут два кандидата. Один очень богатый, бывший нардеп, близкий к Юле – это Соколов. А второй – шел, шел и не дошел. Это – народный страдалец Корнацкий», - говорят в областной организации ПР.

По мнению местных регионалов, оппозиционеры «сцепились потому, что не поделили финансовые потоки». «Злые языки говорят: то, что заплатил Корнацкий Тимошенко на прошлых выборах, до Юли не дошло. Она сказала: не нужен Корнацкий, пусть идет Соколов. Получается, ему теперь Корнацкий мешает», - сплетничают в Партии регионов.

К слову, выдвижения другого кандидата от оппозиции в команде Корнацкого не исключают, но и «не боятся».

Самовыдвижение без альтернатив

В этой ситуации кандидату от оппозиции не стоит беспокоиться разве что о конкуренте-коммунисте. «Существует два способа выдвижения кандидатов. Первый – на съезде, но для этого нужно собрать съезд. Второй — самовыдвижение», - рассказал УНИАН первый секретарь Николаевского обкома Компартии Украины Владимир Матвеев.

По его словам, выдвигать кандидата через съезд – это брать на себя очень высокие обязательства. «Если кандидата выдвигает съезд, то партия должна оказать помощь этому человеку. Я не очень уверен, что у партии есть такие средства и возможности, чтобы можно было выдвинуть кандидатов на съезде по этому округу и по всем остальным округам», - заявил он.

Как известно, самовыдвиженцы идут на выборы за свои деньги и, попадая в парламент, остаются независимыми от указаний однопартийцев. Но, похоже, что от политики даже за самовыдвижением наверняка скрыться никому не удасться, а партийные «боссы» найдут способы «дергать за ниточки» своих «бойцов».

Впрочем, и вариант самовыдвижения для николаевских коммунистов выглядит, похоже, не достаточно реальным. «Чтобы бороться с такими, как Корнацкий и Круглов, и занять хоть какое-то достойное место, для этого нужно иметь очень большие деньги. Нужны суммы не менее, чем с шестью нолями. Насколько я знаю, у коммунистов, которые в нашей партийной организации стоят на учете и работают, таких денег нет!» - сказал Матвеев и добавил, что назвать фамилию хоть какого-нибудь кандидата от КПУ на 132-м округе сегодня не берется.

Не «Батькивщиной» единой: поддержат ли Корнацкого другие?

Гарантирована ли победа на 132-м округе «старожилу» Аркадию Корнацкому? Это зависит от того, поддержат ли его остальные представители оппозиции. В партии УДАР, в частности, на этот вопрос однозначного ответа не дают. С одной стороны, пока есть время подумать, в ближайшие недели единомышленники Виталия Кличко могут определяться с кандидатом, которого они поддержат на перевыборах. С другой – руководитель Николаевской областной организации партии «Удар» Давид Макарьян считает, что смысла разъединять голоса оппозиции, выставляя своего кандидата в противовес кандидату от «Батькивщины», нет.

«Нужна кандидатура для того, чтобы победить, а не для того, чтобы просто участвовать. Мы однозначно будем поддерживать чью-то кандидатуру, но неизвестно, будет ли это Корнацкий. В последние три месяца я ездил на 132-й округ, был в Первомайске, Врадиевке. О Корнацком хорошо отзываются те, кто у него работает. Однако большинство избирателей на округе все-таки не за него. Поэтому и нам надо хорошенько подумать. К 18-20 сентября я конкретно уже определюсь», - рассказал Давид Макарьян.

В рабочем порядке, не предвещающим особых сенсаций, проходит и согласование кандидатов на перевыборы в 132-м округе и в местной организации Всеукраинского объединения «Свобода». «С нашей стороны пока кандидатуры не выдвигались. Хотя могут быть неожиданности», - отметил руководитель областной организации «Свободы» Демид Губский.

По его словам, «свободовцы» будут «адекватно реагировать по ситуации». «Конечно, мы находимся в режиме постоянного диалога между собой, у нас нет никаких проблем коммуникации с другими оппозиционными силами. По всем важным вопросам мы регулярно общаемся», - заявил он и добавил, что вопрос кандидатов на 132-м округе будет решаться во вторник, 17 сентября.

При этом Губский подчеркнул, что, когда не удается найти общий язык по какому-либо вопросу, это грозит неприятностями всей объединенной оппозиции. «Поэтому мы настроены договариваться», - резюмировал он.

В любом случае, кампания довыборов в Верховную Раду обещает быть не менее горячей, чем избирательная гонка образца 2012 года. Несмотря на то, что проблемных округов всего пять, анализ только первого из них обещает Украине немало интриг еще на стадии выбора кандидатур. На текущей неделе представители разных политических сил обещают назвать фамилии своих избранников. Ждать осталось недолго.

Татьяна ФИЛИППОВА