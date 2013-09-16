Рыбак рассказал, сколько еще евроинтеграционных законов осталось в Раде

Об этом председатель Верховной рады Украины Владимир Рыбак заявил в интервью Радио «Свобода».

«У нас есть три главных вопроса, которые нужно рассмотреть. Первый вопрос – это закон о прокуратуре. Второй вопрос – это закон о милиции. И третий – это независимое бюро расследований. Это матрица специальная, это наше задача, наши обязанности. И мы готовы их будем рассматривать. Они готовятся к рассмотрению. Я думаю, что в начале октября мы примем решение», - сказал Рыбак.

По его словам, таким образом парламент «практически стопроцентно» выполнит свои обязанности, касающиеся принятия евроинтеграционных законов.