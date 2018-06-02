Вехи недели. Евро-идиллия под куполом, компромиссные перевыборы и призрак референдума

Необходимые для евроинтеграции законопроекты из камней преткновения для парламента превратились в объекты дискуссии между представителями большинства и оппозиции. Верховная Рада своими голосованиями серьезно приблизила подписания Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Пожалуй, впервые после инаугурации весной 2010-го глава государства выступил перед слугами народа в сессионном зале без оскорбительных выкриков в свой адрес. Повлияло ли присутствие представителей мониторинговой миссии Европарламента или нардепы прониклись значимостью момента – не столь существенно, куда важнее начало нормальной работы парламента.

Янукович провел воспитательную работу и среди депутатов-«регионалов», не дожидаясь, когда отдельные всплески недовольства евроинтеграцией превратятся в раздраженный хор голосов. Президент рассказал о кознях Кремля и пообещал по мере возможности оказывать помощь малому и среднему бизнесу. Крупный капитал в такой помощи вряд ли нуждается, по крайней мере, трудно представить, что Вадим Новинский, принявший депутатскую присягу и написавший заявление о вступлении во фракцию «регионалов», выдвигал перед этим какие-то условия.

Лакмусовой бумажкой парламентского компромисса стало назначение на 15 декабря выборов по 5 проблемным округам, где не удалось официально определить победителей осенью прошлого года. Это решение не могли принять добрых полгода, ломая копья вокруг даты проведения голосования. Теперь оппозиционеры обещают сделать ставку на тех, кому не удалось доказать свое право на обладание депутатским мандатом с первого раза, власть, по всей видимости, предпочтет «крепких хозяйственников», поскольку регионы, где буду проходить довыборы, не являются для «регионалов» базовыми. В любом случае в пяти округах середина декабря будет горячей.

Интересно, что выборы назначены по 5, а не 7 округам, что выглядит тактической победой Петра Порошенко и Виктора Балоги, не позволивших провести новые выборы по округам, где победили их младшие политические партнеры. Не менее интересно, что Юрий Кармазин продолжает охотиться на действующих парламентариев, на этот раз всерьез взявшись за Игоря Маркова. Иск о законности избрания парламентарием лидера партии «Родина» в 133 избирательном округе рассматривает Высший административный суд. Кармазин утверждает, что у него на примете еще несколько претендентов на расставание с депутатскими мандатами.

Хотя на форуме G-20 в Петербурге битвы за Украину не получилось, Владимир Путин напомнил мировой общественности о роли России в развитии нашей республики, презрев написанное еще в советских учебниках истории. Вот и не верь после этого, что история – это идеология, обращенная вглубь. Против экономического давления на Украину весьма сдержанно выступил Европейский Союз, чуть активнее – играющая в нем ключевую роль Европейская народная партия. Зато советник Путина Сергей Глазьев пригрозил Украине потерей статуса полноценного партнера в случае подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Сломя голову бросились спасать Украину коммунисты, проведя собрание, которое должно дать старт всеукраинскому референдуму о присоединении к Таможенному союзу. Причем товарищи Петра Симоненко настолько были обеспокоены заботой о Родине, что презрели запрет суда на проведение собрания, не пустили на него прессу, а из 15 членов Центризбиркома пригласили по партийной линии своего соратника Юрия Донченко. Не исключено, что Петр Николаевич имитирует бурную деятельность, понимая, что власть ему не переиграть, а активность демонстрировать нужно.

Евгений Магда