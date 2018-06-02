Украинский интерес. Европейская резкость, сланцевая надежда и кремлевский ответ

Вернувшиеся после летних каникул европейские депутаты дали достаточно жесткую оценку действиям России, которая не только устроила в середине августа «таможенное шоу» украинским товарам, но и успела заручиться обещанием присоединиться к Таможенному союзу в исполнении армянского президента и нанести удар по Молдове, прекратив покупать ее вино. Евродепутаты требуют от Европейской Комиссии защитить страны «Восточного партнерства», ведь гипотетический провал саммита в Вильнюсе будет не только неприятностью для Украины и других постсоветских стран, решивших сближаться с ЕС, но и серьезным ударом по репутации Европейского Союза. Поэтому действия Москвы, давно вышедшие за рамки политических приличий, получили нелицеприятную европейскую оценку.

Виктор Янукович предпочел выразить уверенность, что Украина достигла критериев, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации. В заочную полемику с украинским президентом вступил глава Европейской Комиссии Жозе Мануэль Баррозу, отметивший, что Европа ждет выполнения украинских обязательств, обеспечив реальное сближение с Евросоюзом. Как представляется, Киеву и Брюсселю стоит сверить часы и провести ревизию обещаний и обязательств, чтобы в конце ноября не оказаться разочарованными друг другом.

Представитель Европейской Комиссии в Украине Ян Томбиньский напомнил всем сомневающимся, что решение об евроинтеграции Украина принимала без постороннего давления. Интересно отметить, что не только Томбиньский, но и еврокомиссар Штефан Фюле выражают уверенность, что подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС не повредит российско-украинским отношениям.

Эти успокоительные для Москвы заверения не мешают Украине бороться за собственную энергетическую независимость. По данным Киевского энергетического клуба, в этом году наша страна закупит 18 миллиардов кубометров газа, а добудет – 21 миллиард. Тенденция к наращиванию добычи углеводородов очевидна, и подписание операционного соглашения с Royal Dutch Shell будет этому способствовать. Не случайно после подписания документа в Нидерландах Николай Азаров подчеркнул, что развитие российско-украинских отношений сдерживает нынешнее соглашение о поставках газа. Но Киеву удалось переломить ситуацию в свою сторону, сократив закупки дорогого российского газа и наращивая добычу в Украине. Министр топлива и энергетики Эдуард Ставицкий, сообщив о поставленном на 1 сентября миллиарде кубометров газа из Европы, дал понять, что Украина готовится открыть новый маршрут – из Словакии, пользуясь содействием Еврокомиссии.

Краткосрочное затишье в российско-украинских отношениях не стоит воспринимать как отказ Москвы от попыток вернуть максимальный контроль над Украиной. По крайней мере, возвращение Владислава Суркова в президентскую администрацию на роль куратора российско-украинских отношений свидетельствует, что украинский фронт для России не становится второстепенным. Слишком искушенным выглядит Сурков в политических интригах, слишком много у него возможностей для реализации теневых договоренностей.

Евгений Магда