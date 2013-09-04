«Батькивщина» опровергла сообщения о назначении Тимошенко операции в Германии

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина», комментируя соответствующие публикации.

«Никакая операция Юлии Тимошенко ни на 15 сентября, ни на другую дату не назначалась, о чем еще вчера заявил официальный представитель «Шарите». При этом немецкие врачи неоднократно заявляли, что такое оперативное вмешательство с медицинской точки зрения необходимо. Но Юлия Владимировна не получала от украинской власти никаких предложений относительно лечения в Германии, соответственно, она не может соглашаться или отказываться от такого лечения», - заявили в пресс-службе.

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Вместе с тем, в «Батькивщине» напомнили, что для лечения заключенных за рубежом новых законов принимать не нужно.

«По информации юристов, статья 7 Уголовно-исполнительного кодекса Украины и статья 36 Закона Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении» совокупно разрешают выезд на лечение за границу любого заключенного», - подчеркнули в партии.