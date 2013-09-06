Наливайченко назвал "шизоидными" обвинения в сотрудничестве с ЦРУ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "УДАР Виталия Кличко", он сказал: "Если это попытка давления, то я хочу сказать авторам, что я никаких форм давления не воспринимаю".

По словам Наливайченко, "нас не беспокоят такие попытки давления. Нас беспокоят попытки незаконных обвинений и преследований в адрес простых граждан".

Он сказал, что не отступится от того, что следует публично расследовать преступления коммунистов против украинцев.

"Вся моя деятельность была публичной. Везде, где стоят мои подписи - я за них отвечаю", - подчеркнул Наливайченко и отметил, что большинство руководителей Генеральной прокуратуры были надзорными прокурорами за деятельностью СБУ в то время. "Это очень важное правовое обстоятельство. Тогда законодательство предусматривало, что надзор за деятельностью СБУ осуществляет профильный заместитель генерального прокурора. Один из таких заместителей сейчас публично выступил. Тогда было полное сотрудничество и открытость", - сказал Наливайченко.

В партии «УДАР» считают, что открытие уголовного производства в отношении Наливайченко по надуманному делу имеет исключительно политическую мотивацию и является очередным проявлением давления на народных депутатов от оппозиции со стороны власти.

«С началом нового политического сезона усилилось давление на оппозиционные фракции, в частности, на «УДАР». Власть снова прибегла к привычным для нее методам борьбы с неугодными политиками – запугивание и открытие уголовных производств. Каждую неделю появляются искусственно сфабрикованные дела против оппозиционных депутатов. Это очередное свидетельство того, что ГПУ и СБУ превратились сегодня в карательно-репрессивный аппарат», - заявляют в партии.

В «УДАРе» заявили, что на нескольких народных депутатов от этой партии пытаются давить, открывая уголовные дела. «На тех народных депутатов, которые имели свой бизнес, давят проверяющие и силовые структуры, шантажируют родственников и коллективы. Других пытаются запугать, сломать с одной целью – заставить сменить политическую позицию», - отмечается в заявлении.

В «УДАРе» сообщили, что партия будет использовать все возможные законные методы защиты однопартийцев. «Мы призываем власть и лично Президента Украины, как гаранта Конституции, прекратить использовать правоохранительные и судебные органы в борьбе с политическими оппонентами и запугивать оппозиционных народных депутатов», - подчеркнули в партии.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин заявил газете «Сегодня», что в ГПУ зарегистрировано уголовное производство о разглашении государственной тайны бывшим председателем Службы безопасности Украины Наливайченко.

«По заявлению народных депутатов зарегистрировано уголовное производство о разглашении государственной тайны бывшим председателем СБУ Наливайченко», - сказал Кузьмин.

По его словам, Наливайченко мог предоставить сотрудникам ЦРУ доступ к секретным документам.