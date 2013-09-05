Азаров планирует сотрудничать и с ЕС, и с Таможенным союзом

Вчера премьер-министр Николай Азаров рассказал об ожиданиях правительства от работы новой сессии Верховной рады. Он призвал народных депутатов своевременно принять государственный бюджет на 2014 год и законопроекты, необходимые для заключения соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

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При этом премьер выступил также за активизацию работы по присоединению к ряду соглашений Таможенного союза, сообщает Коммерсант-Украина.

Глава правительства поделился ожиданиями от работы Верховной рады в ближайшие месяцы, отметив два "жизненно важных для страны" вопроса — утверждение "реалистичного и сбалансированного" государственного бюджета на 2014 год и принятие законопроектов, необходимых для подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом на ноябрьском саммите Восточного партнерства в Вильнюсе. По словам Николая Азарова, речь идет прежде всего о совершенствовании избирательного законодательства, реформировании системы правосудия и правоохранительных органов, борьбе с коррупцией и улучшении бизнес-климата в стране.

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"Хочу подчеркнуть, что большая часть парламентских политических сил заявила о готовности выполнить план по подготовке соглашения об ассоциации. Это их историческая ответственность перед народом Украины,— сказал премьер и обвел суровым взглядом членов правительства.

Между тем Азаров не стал ограничиваться евроинтеграционными вопросами и в очередной раз упомянул о необходимости решить торгово-экономические разногласия с Таможенным союзом. Он напомнил, что "в интересах упрощения торгового режима" Украина намерена присоединяться к отдельным соглашениям в рамках ТС, в частности к соглашению об устранении технических барьеров во взаимной торговле с государствами—членами СНГ, которые не являются членами ТС.

"Это очень важный договор, поскольку ТС сам предусмотрел возможность присоединения к техническим регламентам для государств, которые не являются членами Таможенного союза,— сообщил премьер, поручив Министерству юстиции и Министерству экономического развития и торговли срочно провести работу по присоединению к этому соглашению.