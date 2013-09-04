Путин: Куда бы Украина ни шла, мы все равно когда-то и где-то встретимся

Об этом президент РФ сказал в преддверии саммита «большой двадцатки».

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«Вы знаете, что бы ни происходило, и куда бы Украина ни шла, мы все равно когда-то и где-то встретимся. Почему? Потому что мы – один народ. И как бы на то, что я сейчас сказал, ни сердились националисты с обеих сторон, а националисты есть и у нас, и на Украине, на самом деле оно так и есть», - заявил Путин.

«Потому что у нас одна Днепровская Киевская купель, у нас, безусловно, общие исторические корни и общие судьбы, у нас общая религия, общая вера, у нас очень схожая культура, языки, традиции и менталитет, как вы правильно сказали», - отметил он.

По его словам, есть, безусловно, свои особенности и своя этническая окраска во всем. При этом Путин отметил, что украинская культура, украинский язык, танцы, музыка замечательные и он восхищается всегда этим.

Путин отметил, что в годы первой мировой войны и последующих революционных событиях «и белое движение, и красное дрались между собой насмерть, миллионы людей погибли в ходе гражданской войны, но никогда не ставили вопроса об отделении Украины».

«И красные, и белые исходили из целостности российского государства», - сказал он.

«Что касается этой части Украины, это край, то мы понимаем и помним, что мы родились, как я сказал, из общеукраинской Днепровской купели, там зарождалась Русь, и мы все оттуда родом. Так случилось, что часть этой территории оказывалась в руках различных государств, которые находились западнее от этих территорий, и все эти годы, все эти столетия украинский народ терпел большие лишения, по сути, страдал, в таком рабском унизительном положении находился», - сказал Путин.

Он считает, что только после воссоединения обеих частей Руси эта часть Украины начала развиваться и, по сути, процветать.

«За время совместного единого сосуществования Украина превратилась в большое европейское государство, получив дополнительные территории, население, причем это и за счет России, за счет некоторых областей на западе. Советский Союз произвел такие обмены и наградил Украину этими территориями», - заявил он.

По его словам, в результате Украина превратилась в крупное государство, в которое проведены колоссальные инвестиции в инфраструктуру, в развитие промышленности и так далее.