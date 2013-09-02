Оппозиция ожидает, что Янукович в Раде ответит на все ее вопросы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк сказал после встречи с руководителями Мониторинговой миссии Европейского парламента в Украине, бывшим Президентом Польши Александром Квасневским и экс-главой Европарламента Пэтом Коксом.

“Ожидаем с четкими ответами на вопросы, двигается ли Украина в Европейский Союз, как быстро она туда будет двигаться, когда будут приняты законы, когда и каким способом будет решен вопрос политических преследований”, - сказал Яценюк.

В то же время он отметил, что украинская оппозиция задекларировала, что она готова слушать Януковича, и выразил надежду, что это будет не просто “пустой разговор”, а что это будет доклад, который “достоин высокого статуса Президента Украины”.

В свою очередь лидер “УДАРа” Виталий Кличко, который также встречался с руководителями миссии, выразил надежду, что оппозиция будет иметь возможность завтра в парламенте задать Януковичу вопросы.

Кроме того, Яценюк отметил, что Кокс и Квасневский очень положительно восприняли информацию о том, что оппозиция “завтра даст возможность Президенту Украины выступить в Верховной Раде”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 сентября, председатель парламента Владимир Рыбак заявил, что лидеры фракций хотят заслушать Президента на церемонии открытия третьей сессии парламента седьмого созыва, которая состоится завтра.

Рыбак сообщил, что Янукович также выразил готовность принять участие в завтрашнем открытии сессии Верховной Рады.