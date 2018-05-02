Вехи недели. Янукович-ТВ, ФЮЛЕйная неделя и балансирующий Азаров

Виктор Янукович выбрал удачное время для персонального начала политического сезона. После Дня Независимости, но до начала работы Верховной Рады, глава государства в интервью ведущим телеканалам постарался продемонстрировать максимальный спектр присущих ему эмоций. Выразил возмущение позицией России в отношении газовых контрактов, но не стал педалировать тему торговой войны, имевшей место в середине августа. Порадовался за мудрых украинцев, способных оценить действия власти, и напомнил, какие именно инициативы принадлежат лично Виктору Федоровичу. Пожурил Верховную Раду за упущенные возможности, заверив, что «регионалы» силу применять не собираются. Был серьезнее обычного, отвечая на вопрос о судьбе Юлии Тимошенко, даже вспомнил о «гуманитарном подходе», но отметил, что для ее выезда на лечение за рубеж нужно менять законодательство. Проявил отцовские качества, подчеркнув, что любит работать с молодежью и не боится делегировать ей полномочия, о чем многие знают не понаслышке.

Похоже, своим телевизионным бенефисом президент постарался решить сразу несколько задач. Во-первых, напомнить, что остается законодателем политической моды, с которым нужно считаться. Во-вторых, продемонстрировать приверженность европейскому пути, на который все более уверенно становится Украина. В-третьих, обозначить роль «доброго царя», способного решить проблемы миллионов избирателей путем более эффективной социальной политики, реконструкции дорог и создания светлого будущего.

Очевидно, что Виктору Федоровичу придется особо учитывать в будущей президентской кампании, отмашку которой дало упомянутое интервью, фактор России. Договориться с Москвой об ее менее эмоциональной реакции на стремление Украины подписать Соглашение об ассоциации с ЕС не удается. Чего стоит обещание советника Путина Сергея Глазьева лишить нашу страну статуса стратегического партнера. Даже Николай Азаров, сгонявший с рабочим визитом в Белокаменную, не смог привезти в Киев ничего обнадеживающего. Не считать же радостным заявление первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова о бессмысленности попыток Украины создать зону свободной торговли одновременно с ЕС и Таможенным союзом. Сохранять спокойствие и баланс в отношениях, искать новые рынки сбыта для украинских товаров и источники энергоресурсов – вот программа минимум для Кабинета Министров на ближайшее время.

Порадовали своими заявлениями отдельные члены правительства. Министр науки и образования Дмитрий Табачник видит будущее России и Украины в объединенной Европе от Атлантики до Урала. Дмитрий Владимирович блистает широтой кругозора, но рискует оказаться в евразийском меньшинстве. Министр внутренних дел Виталий Захарченко видит местонахождение беглого ректора Мельника, но тот отказывается сдаться правоохранителям, словно издеваясь над ними.

Активным и непосредственным участником украинской политики стал еврокомиссар Штефан Фюле, которого после завершения карьеры на этом посту вполне можно пригласить в Украину как хранителя обещаний представителей власти и оппозиции. По крайней мере, и секретарь СНБО Андрей Клюев, и трое лидеров оппозиционных сил обещали своему европейскому собеседнику принять все необходимые для подписания Соглашения об ассоциации законы максимально быстро. Интересно отметить, что благодарили ЕС за поддержку и обрушивались на Россию лидеры оппозиционных партий вроде как все вместе, но усиленно делали вид, что были в политической столице ЕС каждый сам по себе. Такое поведение радует Януковича и огорчает сторонников оппозиции.

Евгений Магда