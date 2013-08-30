Власенко: Новый посол США хочет встретиться с Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил защитник Тимошенко Сергей Власенко, отвечая на вопрос журналистов относительно ближайших запланированных встреч с экс-премьером.

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“Абсолютно четко о своем желании встретиться с Юлией Владимировной заявил новоназначенный посол Соединенных Штатов Америки господин Пайетт”, - сказал Власенко.

Он напомнил, что уже в течение года не прекращают попыток встретиться с Тимошенко послы Испании и Италии. “Пока, к сожалению, им отказывают в этом”, - заметил защитник Тимошенко.

По словам Власенко, в рабочем режиме встречаются с Тимошенко представители миссии Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасневский.

В то же время на вопрос о состоянии здоровья Тимошенко Власенко ответил, что оно не изменилось.