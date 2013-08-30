"Свобода" намерена открыть представительство в Брюсселе

"Хотел бы уважаемое общество проинформировать, что сегодня "Всеукраинское объединение "Свобода" после наших мероприятий в Брюсселе откроет свое представительство. Считаем, что это будет важно, поскольку довольно часто информация о деятельности "Свободы" искажается в Европе", - сказал Тягнибок на брифинге в четверг после встречи с Европейским комиссаром по вопросам расширения ЕС и европейской политики соседства Штефаном Фюле.

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Об этом сообщает Украинская правда.

При этом он выразил надежду, что представительство партии будет предоставлять правдивую информацию о деятельности партии в Украине.

Кроме того, он проинформировал, что фракция "Свободы" в Верховной Раде готова поддержать все необходимые законопроекты для подписания соглашения об ассоциации.

По его мнению, положительное решение о подписании соглашения в ЕС должны принять с учетом понимания того, каким Европа желает видеть свое будущее и будущее Украины.

"Мы почувствовали, что европейские политики не только умеют задавать вопросы, но они умеют слушать и пытаются понять, что же происходит в украинской политике", - добавил Тягнибок.

Он также выразил уверенность, что Украина сможет успешно пройти путь к подписанию соглашения, несмотря на давление России.

Как известно, в декабре 2012 года Европейский парламент призывал придерживающиеся демократических принципов партии в Верховной Раде не сотрудничать со "Свободой".

Израиль надеется на прекращение антисемитских высказываний представителей "Свободы" после того, как она прошла в парламент.