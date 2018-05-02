Министр Елена Лукаш о Тимошенко: Преступник не имеет морального права баллотироваться на высшие государственные должности

С приближением времени «Ч» - саммита Восточного партнерства ЕС – о Киеве все чаще стали вспоминать в Европе.

В частности, во вторник, 27 августа, состоялась встреча еврокомиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле с секретарем СНБО Андреем Клюевым. Последний заверил европейцев, что все ветви украинской власти работают в тесном взаимодействии с профильными структурами ЕС, Совета Европы и ОБСЕ, а также что договоренности между Украиной и ЕС будут выполнены. Клюев напомнил, что первый пакет законопроектов, необходимых для евроинтеграции Украины был принят на весенней сессии парламента, а следующий — будет принят в сентябре. В частности, речь идет об изменениях законодательства о выборах и внесения уточнений в Конституцию Украины относительно полномочий Высшего совета юстиции и повышения гарантий независимости судей.

Кроме того, в четверг, 29 августа, Штефан Фюле намерен провести встречу с тремя лидерами украинской оппозиции — Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягныбоком. В частности, еврокомиссар намерен с ними также обсудить перспективы подписания соглашения об ассоциации и прогресс Украины в выполнении выдвинутых Евросоюзом требований, необходимых для этого.

Впрочем, в среду, 28 августа, лидеры украинской оппозиции уже отправились в Брюссель, по их собственным словам, опровергать заявления власти о неготовности «пакета европейских законопроектов», которые необходимо принять до Вильнюсского саммита в ноябре.

Напомним, еще две недели назад президент Украины Виктор Янукович поручил Министерству юстиции выяснить, насколько готовы законопроекты, необходимые для подписания соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Одним из важных вопросов, в частности, была необходимость учета позиции международных экспертов во время доработки вышеуказанных законопроектов.

Насколько успешно, на сегодняшний день, Украина выполняет европейское «домашнее задание», так называемый список Фюле?

Вчера (27 августа, — УНИАН) состоялся очень позитивный визит секретаря СНБО Андрея Клюева в Брюссель. Там мы встречались с самим Штефаном Фюле и с его рабочей группой. На этой встрече мы отчитались о проделанной работе по каждому из одиннадцати пунктов «матрицы Фюле». Кроме того, обсудили общеюридические и общеполитические вопросы. По личному мнению Штефана Фюле, мы, как страна, продемонстрировали прогресс в исполнении этой «матрицы». Единственное, о чем он нам напомнил, - это о малом количестве времени, оставшемся до саммита Восточного партнерства и для совершения всех, в том числе бюрократических, процедур. То есть, на сегодняшний день и украинской власти, и украинской оппозиции следует поторопиться.

И все же, успеет ли Украина принять и выполнить все рекомендации европейских структур, необходимых для подписания Украиной договора об ассоциации с ЕС, до ноября?

Будем надеется. На мой взгляд, успеет. Но очень многое здесь зависит от парламента, который, знаете, не всегда демонстрирует эффективную работу. В любом случае, на сегодняшний день, мяч находится на поле Верховной Рады.

Андрей Клюев заверил еврокомиссара Штефана Фюле в том, что необходимый для евроинтеграции Украины пакет законов будет принят в сентябре. По вашему мнению, можно ли говорить о каких-то конкретных сроках рассмотрения вопроса евроинтеграции на новой сессии парламента?

На мой взгляд, на этот вопрос лучше ответит спикер Верховной Рады Владимир Васильевич Рыбак.

Венецианская комиссия не устает готовить все новые рекомендации для изменения украинского законодательства. Когда ожидается следующее заключение ВК, предусматривающее внесение изменений в Конституцию Украины?

На сегодняшний день мы все еще ожидаем этого заключения. Думаю, часть брюссельских рекомендаций мы получим на текущей неделе, еще часть — на следующей. Перед ноябрьским саммитом мы находимся в ежедневном контакте с европейскими партнерами. Собственно, назвать все рекомендации, с которыми сегодня работает Министерство юстиции, сложно, потому что мы одновременно консультируемся с Sigma, GRECO, с Венецианской комиссией, с рабочей группой Штефана Фюле... Практически ежедневный контакт с международным сообществом идет по всем направлениям. К примеру, часть рекомендаций GRECO (Группа государств по борьбе с коррупцией) получили вчера по видеоконференции.

Как вы относитесь к рекомендациям ВК относительно возможности баллотирования на выборах ранее осужденных граждан?

Если на то будет воля парламента и депутаты примут решение изменить Конституцию в этой части, и если это будет поддержано обществом…

Я лично считаю, что лицо, осужденное за тяжкие и особо тяжкие преступления, не имеет, в первую очередь, морального права претендовать или баллотироваться на любую высшую государственную должность в Украине. Не зависимо от того, парламентарий это, член правительства или президент. Это моя личная позиция, но какой будет позиция народных депутатов по этому вопросу — мне неизвестно.

И все же, если такие изменения будут приняты, сможет ли участвовать в президентских выборах 2015 года экс-премьер Юлия Тимошенко?

На сегодняшний день украинское законодательство дает четкий ответ на этот вопрос: законом о выборах не предусмотрена даже возможность регистрации и выдвижения такого кандидата (судимого, - УНИАН). То есть, правовой возможности баллотироваться у человека, с которого не снята и не погашена судимость, либо у человека, осужденного за тяжкие и особо тяжкие преступления, согласно украинскому законодательству, - нет.

Поэтому, не буду комментировать этот вопрос в сослагательном наклонении. Когда Верховной Радой будет принято соответствующее решение, тогда и обсудим.