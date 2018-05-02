Вехи недели. 15-минутка по-киевски, расслоение оппозиции и застенчивый Азаров

Столичная власть своеобразно продемонстрировала благодарность бюджетникам, пришедшим на Крещатик поддержать восстановление работы Киевсовета: его последняя сессия продлилась 15 минут, что вполне сопоставимо с большой переменой в школе или временем, отведенным на прием одного пациента в поликлинике. За это время 350 миллионов гривень были перераспределены, а в Верховную Раду отправилось предложение провести выборы Киевсовета в 2015 году. Остается порадоваться, что столичным депутатам врожденная скромность не позволила инициировать предоставление им пожизненного статуса. Выказанная председателем КГГА Александром Поповым уверенность в том, что столичная власть приступит к энергичной работе попахивает, как минимум, беспочвенным оптимизмом, поскольку Киевсовет уже превратился в площадку для политических парадов.

Скажу откровенно: оппозиция пыталась блокировать работу Киевсовета больше для телевизионной картинки, не располагая людскими ресурсами для оказания реального, а не декларативного давления на оппонентов. Арсений Яценюк в окне Киевсовета вызвал не только ассоциации с выступлением Владимира Ленина на Финляндском вокзале весной 1917-го, но и понимание: эффективности действий главе политсовета еще можно поучиться. Не удивило отсутствие среди протестующих Виталия Кличко: лидер «УДАРа» упрямо не хочет осознавать, что игнорирование им высокого рейтинга в столице может привести к серьезным проблемам в президентской кампании.

Впрочем, к этому этапу политической карьеры Кличко обещает подойти ответственно, приняв решение баллотироваться после консультаций с оппозиционными силами и общественными организациями. Интенсивность и степень влияния этих консультаций на решение Виталия Владимировича представить несложно. Арсений Яценюк в пику более популярному политику заявил, что «Батькивщина» выдвинет кандидатом в президенты Юлию Тимошенко, а Юрий Луценко предложил расширить круг участников консультаций о выдвижении единого кандидата в президенты от оппозиции за счет Юлии Тимошенко и Петра Порошенко.

Поведение оппозиционных лидеров на Х Всемирном конгрессе украинцев и их одиночное празднование Дня Независимости убедительно демонстрирует кризис единства в их рядах. Сомнительно, что расширение круга договаривающихся субъектов политического процесса будет способствовать выдвижению единого кандидата. В украинской политике предпочитают законы джунглей: прав тот, у кого больше ресурсов.

Похоже, вполне смирились с поведением России в украинском правительстве. По крайней мере, недельная «профилактика» импорта украинских товаров привела к назначению консультаций Николая Азарова и Дмитрия Медведева на 26 августа. При этом украинский премьер наотрез отказывается признавать действия стратегического партнера торговой войной, предпочитая обвинять в сложившейся ситуации украинских экспортеров. Подобная страусиная позиция, похоже, призвана демонстрировать стратегическое мышление нашей власти. Жаль, что российские партнеры не оценят стеснительность официального Киева по достоинству.

Евгений Магда