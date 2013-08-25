Помешать подписать соглашение с ЕС можем только мы сами - советник Президента

Об этом заявил советник президента Украины, уполномоченный Украины по вопросам внешнеполитических и интеграционных процессов Константин Елисеев в эфире 5 канала во время телемарафона, посвященного Дню Независимости, сообщает Радио Свобода.

"Я хотел бы подчеркнуть: нам никто не помешает подписать соглашение. Нам могут помешать подписать соглашение только мы сами", - сказал он.

"Ключ от подписания соглашения об ассоциации лежит именно в Киеве. От того, как мы сможем достичь ощутимого прогресса в тех параметрах, которые определили наши европейские партнеры", - отметил Елисеев.

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Уполномоченный по вопросам внешнеполитических и интеграционных процессов подчеркнул, что Украина сейчас «на расстоянии вытянутой руки от подписания соглашения об ассоциации».

Он выразил надежду на то, что народные депутаты, политики будут использовать евроинтеграцию не как знамя борьбы, а как знамя для единения.