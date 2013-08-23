Яценюк знает, когда Кокс и Квасневский будут отчитываться в Европе по Украине

Руководители Мониторинговой миссии Европарламента в Украине Пэт Кокс и Александр Квасневский отчитаются о перспективах подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом 30 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Политического этапа Национального круглого стола “Взаимопонимание ради европейского будущего” заявил лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

“Совет Европейского Союза будет принимать решение 21 октября. Отчет миссии Коса и Квасневского будет 30 сентября. То есть, мы можем говорить, что средний срок для приема всех актов законодательства и демонстрация юридической и политической воли относительно необходимости подписания этого соглашения, полтора месяца”, - сказал Яценюк, прибавив, что законопроекты, которые необходимы для подписания Соглашения между Украиной и ЕС, должны быть проголосованы в парламенте к этому времени в целом.