Янукович прибыл в Донецкий облдрамтеатр - за углом дежурят пожарные

Президент Украины Виктор Янукович прибыл в Донецкий областной Национальный музыкально-драматический театр на торжества, посвященные Дню шахтера.

Как передает корреспондент УНИАН, на центральных улицах города было уже с утра перекрыто движение, а вокруг драмтеатра лентой была обозначена территория, за которую правоохранители никого не пропускали.

На бульваре Пушкина, за зданием театра, дежурит пожарная машина, а журналистов на мероприятия, после тщательной проверки, пропускали через служебный вход, расположенный с задней стороны театра.

На торжественное собрание в театр прибыло руководство Донецкой области, народные депутаты от Донецкой области, почетные шахтеры, руководители угольных предприятий. Также среди приглашенных в театре находятся бизнесмен Ринат Ахметов и старший сын Президента Александр Янукович.

Глава государства торжественное собрание начал с минуты молчания по погибшим горнякам.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович сегодня в Свято-Варваринской часовне в Донецке принял участие в панихиде по погибшим на производстве шахтерам. Службу совершил Митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион. После молебна Янукович поставил свечу в память о погибших горняках и положил цветы к иконе Святой великомученицы Варвары.