В МИД рассчитывают, что проект Соглашения с ЕС скоро рассмотрит Кабмин
13:07, 20 августа 2013Политика
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Кабмин в ближайшее время рассмотрит проект Соглашения об ассоциации с ЕС, после чего предложение о подписании Соглашения будет внесено на рассмотрение Президента.
Евгений Перебыйнис рассказал о работе над документом
Кабинет министров Украины в ближайшее время рассмотрит проект Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.
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"На сегодняшний день завершено межведомственное согласование проекта соглашения. В ближайшее время настоящий документ будет рассмотрен на заседании правительства, после чего соответствующее предложение о подписании Соглашения будет внесено на рассмотрение Президента Украины", - сказал Перебыйнис.
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