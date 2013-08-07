Минюст: Соглашение об ассоциации с ЕС отвечает требованиям Конституции

Проект Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами отвечает требованиям Конституции Украины и законодательства Украины, отмечается в сообщение пресс-службы Министерства юстиции, которое есть в распоряжении УНИАН.

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«Принцип уважения суверенитета и территориальной целостности государств является одним из основополагающих принципов международного права, воплощенный в положениях проекта Соглашения, в частности в части второй статьи 7, согласно которой Украина, ЕС и государства-члены подтверждают свою приверженность принципам уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, а также распространяют эти принципы в двусторонних и многосторонних отношениях, а также в преамбуле, статьях 2 и 4 проекта Соглашения», говорится в сообщении.

Кроме того стоит отметить, что «образование предусмотренных проектом Соглашения органов (Совета ассоциации, Комитета ассоциации) осуществляется на паритетных началах (из членов Правительства Украины, с одной стороны, и членов Совета Европейского Союза и членов Европейской Комиссии, с другой стороны), что следует из частей первой и третьей статьи 462, частей второй и третьей статьи 464, а их основной целью является реализация положений настоящего Соглашения, осуществление регулярного политического диалога, контроля и мониторинга применения и исполнения настоящего Соглашения».

Кроме того, как отмечается в сообщении, «положения проекта Соглашения предусматривают возможность указанных органов рассматривать функционирование настоящего Соглашения только в свете ее целей и по вопросам, представляющим взаимный интерес (части первая и третья статьи 461). При этом механизм внесения изменений в настоящее Соглашение регламентируется положениями части пятой статьи 479 проекта Соглашения и предусматривает заключение отдельных соглашений в любой отрасли, которая относится к сфере ее действия».

В сообщении также подчеркивается, что «учитывая паритетные основы деятельности органов ассоциации и учитывая положения части первой статьи 463 и части третьей статьи 465 проекта Соглашения, инициирование рассмотрения вопроса и принятие соответствующих решений будет происходить по соглашению сторон после завершения соответствующих внутренних процедур, что исключает возможность навязывание украинской стороне неприемлемых для нее решений».

Как сообщал УНИАН, в интервью журналу «Форбс» народный депутат от Партии регионов Олег Царев заявил, что шесть пунктов Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом противоречат Конституции Украины.

«У меня есть заключение юридической компании о том, что шесть пунктов Соглашения об ассоциации противоречат Конституции Украины. Если группа народных депутатов от ПР сделает обращение в Конституционный суд, он вынесет решение о неконституционности соглашения с ЕС. Коммунисты такое обращение с удовольствием подпишут. Это не означает, что Украина не сможет подписать ассоциацию - сможет, но только после изменений в Конституцию, а это небыстрая процедура», - сказал Царев.

В ответ министр юстиции Елена Лукаш сказала, что любые обвинения в несоответствии проекта Соглашения об ассоциации действующему законодательству являются бессодержательными и бессмысленными.

Она объяснила, что само Соглашение об ассоциации с ЕС и ее содержание соответствует действующему законодательству Украины и может быть подписано, когда стороны будут к этому готовы.

«Изменения в Конституцию состоятся, я так думаю, уже после того, как мы более прочно и плодотворно заработаем с Европейским Союзом. Их советы и их стандарты потребуют изменения норм о судоустройстве и статусе судей, совершенствования антикоррупционного законодательства, совершенствования норм о государственной службе, норм о прокуратуре, и уже тогда постепенно мы обязательно будем менять Конституцию», - подчеркнула Лукаш.