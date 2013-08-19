Комитет Европарламента проведет экстренное заседание по Египту и Украине

Инициатором внеочередного заседания стал председатель комитета Элмар Брок, который в связи с недавними событиями предлагает обсудить вопрос, как Евросоюзу реагировать на развитие событий в этих странах, сообщает Радио Свобода.

«Мы также должны оценить политические последствия недавних угроз со стороны России, которые могут ограничить торговлю с Украиной в случае подписания последней соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС. Это - серьезное развитие, которое может бросить тень на предстоящий саммит в Вильнюсе», - считает Брок.

Говоря о ситуации в Египте, председатель комитета выразил уверенность, что Европейский парламент «не может просто стоять и смотреть, как с каждым днем ​​ситуация в Египте ухудшается».

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Ранее Элмар Брок (Германия) и глава группы народных партий в Парламентской Ассамблее Евронест Яцек Сарюш-Вольски (Польша) заявили, что ЕС должен защитить Украину от торговых войн с Россией.

Российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами из Украины, после чего украинские компании заявили, что их поставки на российский рынок фактически заблокированы. 18 августа советник Президента Российской Федерации Сергей Глазьев заявил, что осложнения таможенного оформления грузов на российско-украинской границе является разовой акцией, но в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом таможенное администрирование может быть усилено.