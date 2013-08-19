СМИ: Банку Eurofed разрешили оспаривать конфискацию средств Лазаренко

Суд в США разрешил банку Eurofed оспаривать на островах Антигуа и Барбуда конфискацию средств бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, полученных, по мнению американских властей, в результате преступной деятельности.

Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении Российского агентства правовой и судебной информации.

США подали иск в суд в 2004 году, требуя взыскать в их пользу около 260 млн долларов со счетов Лазаренко в Швейцарии, Литве, Лихтенштейне и других странах.

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По мнению истца, эти средства были получены в результате противозаконных действий Лазаренко, возглавлявшего правительство Украины с 1996 по 1997 год и затем осужденного в США на 9 лет тюрьмы за отмывание денег. Экс-премьер уже отбыл срок этого наказания. Сейчас он снова находится под арестом за нарушение миграционного режима.

На деньги со счетов Лазаренко претендовали также несколько компаний, в том числе ликвидаторы банка EuroFed на Антигуа и российское ОАО "Газпром". Последний требовал взыскать в его пользу 140 млн долларов, предназначавшихся компании по договору с "Едиными энергетическими системами Украины" и якобы похищенных Лазаренко. Компания была исключена судом в США из числа заинтересованных сторон в процессе.

По мнению обвинения, до ликвидации банка Лазаренко использовал Eurofed для отмывания доходов от своей преступной деятельности. Согласно судебным документам, более 100 млн долларов, касательно которых был подан иск, первоначально хранились в Eurofed на депозите Лазаренко. Eurofed вмешался в дело Лазаренко с требованием разрешить отстаивать активы в размере почти 85,5 млн долларов и 1,6 млн долларов в банке Bank of Nova Scotia на Антигуа; почти 4,8 млн долларов в Credit Suisse в Женеве; 483,6 тыс. долларов в Banque SCS Alliance SA в Женеве, а также все средства в Vilniaus Bankas в Литве.

Суд в США решил, что Eurofed доказал наличие своих средств в активах на Антигуа, но не доказал право оспаривать конфискацию средств в Литве и Швейцарии.