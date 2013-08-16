Прокурор называет «прихотями» ходатайство защитников Тимошенко

Представители государственного обвинения считают незаконным и необоснованным ходатайство защиты экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко о закрытии уголовного дела относительно ЕЭСУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после очередного судебного заседания по делу ЕЭСУ сказала представитель государственного обвинения Виктория Калита.

“Это только прихоти такие подсудимой, это только прихоти стороны защиты в связи с тем, что они противоречат требованиям закона. Уголовное дело должно быть рассмотрено только при участии подсудимого лица. Без него не может начаться рассмотрение уголовного дела и ходатайство также это не может быть рассмотрено”, - сказала Калита.

Она также подчеркнула, что Верховный Суд Украины не выносил по делу ЕЭСУ реабилитирующего решения в отношении Тимошенко.

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Кроме того, по ее словам, постановление о закрытии уголовного дела ЕЭСУ было отменено генпрокурором как незаконное.

“Еще раз подчеркиваю, что не было предметом пересмотра Верховным Судом постановление о закрытии уголовного дела. Заявлял председатель Верховного Суда о том, что никакого реабилитирующего решения в отношении Тимошенко постановлено Верховным Судом не было”, - сказала прокурор.

“Постановление о закрытии дела было отменено генеральным прокурором как незаконное и необоснованное”, - прибавила Калита.

Прокурор допустила, что защите Тимошенко было бы выгодно, если бы гособвинение заявило ходатайство о принудительной доставке Тимошенко в суд. Впрочем, Калита отметила: “Сейчас я не считаю необходимым, чтобы нами было заявлено такое ходатайство. Мы все-таки надеемся, что если подсудимая действительно считает себя невиновной - она явится в суд самостоятельно”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 августа, в заседании Киевского районного суда Харькова, который слушает уголовное дело о нарушениях в деятельности корпорации «Единые энергосистемы Украины», был объявлен перерыв до 6 сентября.

Соответствующее решение принял председательствующий судья Константин Садовский учитывая отсутствие в зале судебных заседаний подсудимой экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и ее защитницы Евгении Тимошенко.

В свою очередь, сторона защиты в очередной раз выставила перед судом требование рассмотреть ходатайство о закрытии уголовного дела относительно ЕЭСУ в связи с отсутствием в действиях Тимошенко состава преступления. Защитники подчеркнули, что Тимошенко подала в суд соответствующее заявление с просьбой рассматривать это ходатайство в ее отсутствие.

Со своей стороны судья Садовский отметил, что позиция суда остается неизменной и ходатайство защиты Тимошенко о закрытии уголовного дела ЕЭСУ будет рассмотрено на соответствующей стадии судебного процесса при участии самой подсудимой.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против экс-премьер-министра Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

офіційний курсПо информации пресс-центра СБУ, Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн, хищении и покушении на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом хищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных офшорных компаний».

Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.