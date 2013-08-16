Власенко говорит, что Вильнюсский саммит «не мешает» политрепрессиям

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом защитник экс-премьера Юлии Тимошенко Сергей Власенко прокомментировал решение Киевского райсуда Харькова перенести рассмотрение дела ЕЭСУ и отказ рассматривать ходатайство о закрытии этого дела.

“Я по результатам сегодняшнего слушания вынужден отметить, что, к сожалению, накануне Вильнюсского саммита политические репрессии в Украине продолжаются”, - сказал Власенко и быстро ушел с брифинга, не ответив ни на один из вопросов журналистов.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 августа, в заседании Киевского районного суда Харькова, который слушает уголовное дело относительно нарушений в деятельности корпорации «Единые энергосистемы Украины», был объявлен перерыв до 6 сентября.

Соответствующее решение принял председательствующий судья Константин Садовский, учитывая отсутствие в зале судебных заседаний подсудимой экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и ее защитницы Евгении Тимошенко.

В свою очередь, сторона защиты в очередной раз выдвинула перед судом требование рассмотреть ходатайство о закрытии уголовного дела относительно ЕЭСУ в связи с отсутствием в действиях Тимошенко состава преступления. Защитники подчеркнули, что Тимошенко подала в суд соответствующее заявление с просьбой рассматривать это ходатайство в ее отсутствие.

По словам защитников, дело ЕЭСУ уже было закрыто Генеральной прокуратурой, и правомерность его закрытия подтвердил Верховный Суд Украины 11 ноября 2005 года.

Защитник Тимошенко Сергей Власенко отметил, что если дело ЕЭСУ не будет закрыто, а будет рассматриваться повторно, это нарушит не только украинское, но и европейское законодательство, в частности параграф №4 протокола №7 Европейской конвенции по правам человека.

По словам адвоката, Тимошенко не может быть субъектом этого преступления, поскольку на время, касающееся обвинения, она не была должностным лицом ЕЭСУ, а, по закону, к ответственности по этой статье могут привлекаться только должностные лица.

Со своей стороны судья Садовский отметил, что позиция суда остается неизменной, и ходатайство защиты Тимошенко о закрытии уголовного дела ЕЭСУ будет рассмотрено на соответствующей стадии судебного процесса при участии самом подсудимом.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении экс-премьер-министра Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы укрывательства валютной выручки с использованием подконтрольных офшорных компаний».

Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.