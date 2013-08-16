Подозреваемого во взяточничестве экс-мэра Мелитополя из суда забрала скорая

Мэр Мелитополя Сергей Вальтер, отстраненный от должности в связи с подозрением в получении взяток в особо крупных размерах, в пятницу, 16 августа, госпитализирован из зала суда в кардиологическое отделение мелитопольской больницы.

Как сообщили УНИАН в Мелитопольском горрайонном суде, где слушается дело организованной преступной группы из числа руководителей мэрии Мелитополя и коммунальных предприятий города, Вальтеру стало плохо в момент просмотра сделанной оперативниками видеозаписи процесса доставки в 2012 году потерпевшим денежных средств (взяток) на КП «Мелитопольский асфальтобетонный завод».

«Через полтора часа после начала судебного заседания Сергею Вальтеру стало плохо, суд объявил 15-минутный перерыв, адвокаты вызвали карету "скорой", которой подсудимый был доставлен в кардиологическое отделение мелитопольской горбольницы», - сообщили в суде.

По теме: Украинские пограничники утверждают, что белорусы Мельника им не передавали

В связи с произошедшим суд объявил перерыв до 19 августа.

Как сообщал УНИАН, мэр Мелитополя Сергей Вальтер, его экс-заместители Алексей Козлов и Леонид Василенко, а так же директор коммунального предприятия мелитопольского горсовета - КП «Мелитопольский асфальтобетонный завод» Иван Чаусов подозреваются в получении взяток в особо крупных размерах и совершении ряда других преступлений в составе организованной преступной группы.

Они обвиняются в получении взяток от руководителей предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки в Мелитополе, легализации денежных средств, полученных незаконным путем, и служебном подлоге (ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366 и ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Фигуранты дела были задержаны сотрудниками УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области.

Слушание дела началось 17 мая в Мелитопольском горрайонном суде, который отклонил ходатайства подсудимых и их защитников о переносе рассмотрения дела в другой суд, после чего ими были поданы аналогичные ходатайства в ВССУ, который также отказался переносить слушание дела в другой суд.