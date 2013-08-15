Азаров перенаправил деньги с агровыставки в России на ярмарки в Европе

Кабинет министров Украины перераспределил средства на агропромышленные выставки, запланированные в этом году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия, об этом говорится в распоряжении правительства «О внесении изменений в приложение к распоряжению Кабинета министров от 15 апреля 2013 года № 239», принятом на заседании 14 августа.

Так, средства, которые ранее предусматривались на подготовку и участие Украины в ежегодной российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2013», будут перераспределены для обеспечения участия Украины в международной выставке-ярмарке «Зеленая неделя – 2014» (Германия) и 82-й Измирской международной ярмарке (Турция).

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“Украинские предприятия агропромышленного комплекса, кроме выставки «Золотая осень - 2013”, также ежегодно принимают участие в еще около 5 выставочных мероприятиях в России. Следовательно, принятие такого распоряжения Кабинета министров позволит более полно представить украинский агросектор на международном уровне во время работы «Зеленой недели – 2014» и Измирской международной ярмарки”, - отмечается в сообщении.