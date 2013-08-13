На захваченном вертолете в Судане украинских миротворцев нет – Минобороны

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

В министерстве отметили, что, скорее всего, в информации иностранных СМИ речь идет о гражданских лицах, которые могут находиться на территории Судана.

Как сообщал УНИАН, двое граждан Украины находятся на борту вертолета, который был захвачен повстанцами в суданском регионе Дарфур.

Ранее агентство Франс Пресс передало информацию о том, что повстанцы в суданском регионе Дарфур захватили и удерживают зафрахтованный российской компанией вертолет, который работал по контракту с миссией миротворцев ООН. Вертолет не носил опознавательных знаков ООН. Трое членов экипажа были задержаны повстанцами из Армии освобождения Судана. Один из летчиков - гражданин Судана.

Представитель ООН сообщил, что вертолет был захвачен после того, как из-за технической неисправности совершил экстренную посадку в 15 км от Ньялы - административного центра суданского штата Южный Дарфур.