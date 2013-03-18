Суд опросил 5 свидетелей по делу "убийцы Путина"

Как передает корреспондент УНИАН, это – очевидцы того, что произошло в доме по улице Тираспольской, где 4 января 2012 года произошел взрыв. Как пояснила журналистам адвокат подсудимого Ольга Черток, свидетели привлечены по инициативе обвинения.

Показания дали двое сотрудников пожарной охраны и жильцы вышеназванного дома. Пожарники предположили, что в горевшей квартире были химические вещества. Не исключено, что магний, поскольку при тушении водой огонь только усиливался.

Все свидетели, включая жильцов, квартиры которых были залиты водой (они проходят по делу как потерпевшие), заявили, что до пожара А.Осмаева не видели.

Потерпевшие заявили гражданские иски на различные суммы, максимально до 220 тыс. грн.

В свою очередь А.Осмаев, который вел себя уверенно, акцентировал внимание суда, задавая свидетелям вопросы относительно того, слышали ли они во время пожара взрывы петард и хлопушек.

Один из свидетелей - Юрий Герасименко - сказал, что видел А.Осмаева с еще одним мужчиной уже во время пожара: оба были обожжены, в почти полностью сгоревшей одежде. Они сообщили ему о еще одном человеке, оставшемся в пылавшей квартире и просили оказать ему помощь.

Следующее заседание суда по делу А.Осмаева назначено на 28 марта.

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Как сообщалось, в феврале 2012 года спецслужбы России и Украины сообщили о задержании в Одессе преступников, находившихся в международном розыске. По версии следствия, экстремистскую группу из троих молодых людей (выходцев из Чечни Адама Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба. Р.Мадаев тогда погиб, а задержанный первым И.Пьянзин рассказал сотрудникам СБУ, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на В.Путина.

И.Пьянзин в августе 2012 года был экстрадирован из Украины в Россию.

31-летнего А.Осмаева Европейский суд по правам человека рекомендовал властям Украины не выдавать России, и процесс экстрадиции подследственного в РФ был приостановлен.

Между тем А.Осмаев неоднократно заявлял, что дал признания под давлением и пытками. Как утверждает А.Осмаев, сотрудники СБУ били его по голове, надевали на голову пакет и вводили с помощью инъекций наркотические вещества.