Сегодня суд рассмотрит иск Клюева против Яценюка

Сегодня Печерский райсуд Киева начнет рассмотрение по существу иска секретаря СНБО Андрея Клюева против лидера фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка, сообщает Радио Свобода.

Такое решение на заседании суда, которое состоялось 23 июля, объявила судья Вита Бортницкая. Суд отказал тогда в удовлетворении двух ходатайств защиты Яценюка, заявив, что они не касаются сути рассмотрения иска.

По теме: Суд отказал Яценюку в проведении психологической экспертизы Клюева

Клюев подал иск против Яценюка о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ранее лидер фракции «Батькивщина» обвинил секретаря СНБО в подкупе депутатов.