Суд отказал Яценюку в проведении психологической экспертизы Клюева

Такое решение огласила судья Вита Бортническая на сегодняшнем заседании суда, пишет Радио Свобода.

Сегодня суд рассмотрел два ходатайства защиты Яценюка о проведении судебно-психологической экспертизы Клюева с целью выявить, как на него повлияли заявления Яценюка, а также об истребовании в Управлении государственной охраны информации о местах пребывания и маршруты передвижения секретаря СНБО в период с 1 по 18 мая этого года на момент проведения акций оппозиции «Вставай, Украина».

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Суд отказал в удовлетворении обоих ходатайств, заявив, что они не касаются сути рассмотрения иска.

На суде присутствовали представители Яценюка и Клюева.

Клюев подал иск против Яценюка о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ранее лидер фракции «Батькивщина» обвинил секретаря СНБО в подкупе депутатов.